Radikalna borba protiv gužvi: Malta mladima daje čak 25.000 evra da idu javnim prevozom

Mjera, koja je na snazi od januara 2026, ima za cilj da smanji saobraćajne gužve u zemlji sa jednim od najsporijih saobraćaja u svijetu.

Scena bi mogla da izgleda ovako: dvadesetogodišnjak dolazi na šalter Transport Malta, predaje svoju vozačku dozvolu, potpisuje izjavu da se obavezuje da narednih pet godina neće sjesti za volan i zauzvrat dobija ukupno 25.000 evra.

Ovo nije ideja nekog kreatora sadržaja sa Jutjuba, već javna mjera koja je na snazi od januara 2026. godine na Malti.

Malta, država sa izuzetno velikom gustinom naseljenosti i jednim od najviših nivoa motorizacije, postala je svojevrsna društvena laboratorija na otvorenom. Ne iz ponosa - prema nedavnom istraživanju, ostrvo je dospjelo na drugo mjesto u svijetu po tome što se saobraćaj odvija izuzetno sporo, dok vozači u glavnom gradu Valeti godišnje provedu i do 94 sata zaglavljeni u gužvama tokom špica.

Iz te svakodnevne saobraćajne paralize rodila se ideja koja je jednostavna, ali i radikalna: smanjiti gužve tako što će se građanima platiti da ne voze.

Strancima se ne dopada život na Malti jer se zbog ogromnog priliva turista stvaraju gužve.

Ko može da dobije novac

Međutim, ova pogodnost namijenjena je samo mladima. Da bi neko mogao da se prijavi, mora da ima manje od 31 godine, da je stalni stanovnik Malte najmanje sedam godina i da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije najmanje 12 mjeseci.

Za one koji ispunjavaju uslove, paket iznosi 25.000 evra, koji se isplaćuju u pet godišnjih rata od po 5.000 evra. Prva rata se dobija odmah po predaji vozačke dozvole.

Ovaj novac mladima može poslužiti za putovanja, studije ili pokretanje ličnih projekata.

Stroga pravila za učesnike

Onaj ko potpiše sporazum ne odriče se samo vožnje sopstvenog automobila, već se obavezuje da narednih 60 mjeseci neće upravljati nijednim motornim vozilom - bilo da je riječ o automobilu, kombiju ili motociklu.

Zabrana važi i van granica Malte, što znači da učesnici ne smiju ni da iznajme automobil tokom putovanja u inostranstvu.

Postoji i mogućnost promjene odluke. Jednom godišnje, u roku od 30 dana od godišnjice predaje dozvole, učesnik može da zatraži ponovno aktiviranje vozačke dozvole. Međutim, u tom slučaju mora da vrati dio novca koji još nije isplaćen, prema unaprijed utvrđenoj skali, osim u posebnim slučajevima poput zdravstvenih ili poslovnih razloga, o kojima odlučuje posebna komisija.

Povratak za volan poslije pet godina

Za one koji izdrže svih pet godina, povratak za volan neće biti automatski. Biće obavezno da pohađaju 15 sati obuke u ovlašćenoj auto-školi kako bi obnovili vozačke vještine.

Program za 2026. godinu ima početni budžet od pet miliona evra i funkcioniše po principu "ko prvi dođe, prvi dobije". Prijave su otvorene do juna 2026. godine ili do trenutka kada se sredstva potroše.

Ova mjera predstavlja mnogo više od obične saobraćajne politike - ona je pokušaj promjene načina razmišljanja. Na "generaciji Z" na Malti ostaje da pokaže da li su autobus, pešačenje i održiviji način života, uz finansijski podsticaj, privlačnija opcija od automobila zaglavljenog u saobraćajnoj gužvi.

