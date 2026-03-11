Renovirana Policijska uprava Mrkonjić Grad: Vlada uložila 982.769 KM

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević danas su otvorili renovirani i nadograđeni dio objekta Policijske uprave Mrkonjić Grad u koji je Vlada Srpske uložila 982.769 KM.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Budimir je najavio nova ulaganja, među kojima će se naći i nova vozila za Policijsku upravu Mrkonjić Grad.

On je rekao novinarima da će biti uloženo još najmanje 100.000 KM za adaptaciju dodatnih prostorija koje će pripasti Upravi žandarmerije.

Budimir je naveo da će Žandarmeriji, koja je postala samostalna Organizaciona jedinica MUP-a, na svim područjima gdje su njene jedinice, osim sjedišta i komande, u narednom periodu biti unaprijeđni uslovi za rad, boravak i treninge njenih pripadnika.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske čestitao je svim pripadnicima Policijske uprave Mrkonjić Grad otvaranje rekonstruisanog objekta zgrade uprave, gdje se na 1.215 metara kvadratnih i dograđena 242 metra kvadratna dobio funkcionalan prostor u kojem su im omogućeni bolji uslovi rada.

"Najvažnije jeste da kontinuiranno ulažemo da bi stanje bezbjednosti na teritoriji Republike Srpske bilo što bolje. Nastavićemo i dalje", rekao je Budimir novinarima.

On je naveo da je Vlada Republike Srpske uložila 982.769 KM u renoviranje objekta, te pohvalio pripadnike Uprave koji su u okviru rekonstrukcije odradili dio molerskih i keramičkih poslova.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

"To ne možete da vidite ni u jednoj drugoj instituciji u Republici Srpskoj. Zalaganje i trud pripadnika MUP-a pokazuje da je policijski posao poziv, a ne običan upravni posao. Vrlo sam zadovoljan radom načelnika Uprave, načelnicima odjeljenja, policijskom stanicom i svim što se dešava na operativnom području ove uprave", naglasio je Budimir, koji je zajedno sa Kostreševićem položio vijenac kod spomen-obilježja poginulim pripadnicima MUP-a u Odbrambeno-otadžbinskom ratu sa područja Mrkonjić Grada.

Načelnik Policijske uprave Mrkonjić Grad Milan Milekić rekao je da je stanje bezbjednosti na području ove uprave zadovoljavajuće i zahvalio Vladi Republike Srpske, ministru unutrašnjih poslova i direktoru Policije što su svi radnici Uprave dobili mnogo bolje uslove za rad u lijepom objektu.

"S obzirom na to da smo mi servis građana, ostaje nam obaveza da radimo još bolje, kvalitetnije i profesionalnije. Imamo zadatak da održimo i povoljno stanje bezbjednosti, odgovorimo na sve izazove današnjeg vremena, kao i da stepen bezbjednosti naših građana i njihove imovine podignemo na viši nivo", istako je Milekić.

Načelnik opštine Mrkonjić Grad Dragan Vođević zahvalio je Vladi Republike Srpske, ministru Budimiru i direktoru Policije jer ovakav objekat služi na ponos svim građanima, a pogotovo pripadnicima MUP-a jer će imati odlične uslove za rad.

"I mi građani tako se osjećamo daleko bezbjednije", dodao je Vođević.