UKC se oglasio o stanju povrijeđenih u udesu kod Mrkonjić Grada

Jedna osoba od petoro povrijeđenih u saobraćajnoj nezgodi u selu Baljvine kod Mrkonjić Grada zadržana je na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, rečeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

13.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ovaj pacijent čiji su inicijali B.T. hospitalizovan je na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju.

Iz UKC-a navode da su pacijenti D.J. i R.J. pregledani, dijagnostički obrađeni i uz preporuke otpušteni iz Urgentnog centra.

Pacijentkinja A.J. je pregledana, dijagnostički obrađena, te otpuštena sa bolničkog liječenja na lični zahtjev, uz preporuku ljekara.

U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila juče u 17.25 časova na magistralnom putu Crna rijeka–Ugar, povrijeđeni su vozač iz Bugojna čiji su inicijali R.J, njegovi saputnici A.J, D.J. i jedno maloljetno lice, te vozač iz Banjaluke B.T. kod kojeg je utvrđeno 1,54 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz mrkonjićke Policijske uprave.

Mrkonjić Grad UKC RS

