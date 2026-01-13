logo
Žene u hirurgiji u RS: Zakon ne diskriminiše, ali brojke govore drugačije

Žene u hirurgiji u RS: Zakon ne diskriminiše, ali brojke govore drugačije

Autor Nikolina Damjanić
1

Iako zakonski okvir u Srpskoj ne pravi razliku među ljekarima po polu, žene su i dalje znatno manje zastupljene u hirurškim disciplinama. Podaci nadležnih institucija pokazuju da od ukupno 308 specijalista hirurških grana u RS, svega 66 čine žene, dok su 242 muškarci.

shutterstock_2556791621.jpg Izvor: Shutterstock

Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za MONDO navode da u RS trenutno radi 242 hirurga muškog i 66 ženskog pola, te da do sada nisu rađena istraživanja koja bi ukazala na diskriminaciju žena prilikom izbora hirurških specijalizacija.

U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, kao najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Srpskoj, zaposlena je 51 žena hirurg, koje rade u gotovo svim hirurškim oblastima, od opšte, dječije, vaskularne i plastične hirurgije, do torakalne hirurgije, neurohirurgije i urologije.

Kako su naveli iz UKC-a RS, dodatnih 16 ljekarki trenutno je na specijalizaciji iz hirurških disciplina.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za MONDO ističu da je proces planiranja i dodjele specijalizacija detaljno uređen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, te da ne postoji pravni osnov za diskriminaciju po bilo kom osnovu, uključujući i pol.

„Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske donosi godišnji plan specijalizacija i supspecijalizacija, uvažavajući iskazane potrebe zdravstvenih ustanova, njihove kapacitete i mogućnosti, dok same ustanove raspisuju konkurse i sprovode postupak izbora kandidata“, naveli su iz resornog ministarstva.

Iako propisi ne prave razliku među kandidatima, brojke jasno ukazuju da je hirurgija i dalje pretežno muška profesija, te da će ravnomjernija zastupljenost žena zavisiti ne samo od zakona, već i od sistemske podrške i promjene ustaljenih percepcija u struci. 

hirurg žene UKC RS ljekari

pljusminus

Da bi mogli da definišemo okvir diskriminacije, onda nam trebaju brojke za sve grane medicine, ne samo za hirurgiju.

