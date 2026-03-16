Tramp prije pet dana proglasio pobjedu nad Iranom, a sada govori drugačije

Tramp prije pet dana proglasio pobjedu nad Iranom, a sada govori drugačije

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Donald Tramp kaže da SAD razgovaraju sa Iranom, ali sumnja u sporazum i poručuje da nije spreman da proglasi pobjedu, iako je prije nekoliko dana tvrdio da su SAD pobijedile u ratu.

Tramp proglasio pobjedu pa sad priča drugačije Izvor: YouTube/ET Now

Američki predsjednik Donald Tramp komentarisao je u avionu Air Force One odnose sa Iranom, potvrdivši da se vode razgovori, ali i izrazivši sumnju u njihovu svrsishodnost. Tramp je takođe izjavio da nije spreman da proglasi pobjedu. Na pitanje o postojanju diplomatskih razgovora između SAD i Irana, Tramp je rekao: "Razgovaramo sa njima. Ali mislim da nisu spremni – iako su prilično blizu."

Ipak, doveo je u pitanje želju za postizanjem sporazuma. "Nisam siguran da li uopšte želim da sklopim dogovor jer, znate, kao prvo, niko ni ne zna sa kim imate posla pošto je većina njihovog rukovodstva ubijena, kao što znate", kazao je. "Tako da nisam siguran ni da li mi želimo da sklopimo dogovor. Oni ga očajnički žele – to da", dodao je Tramp.

Upitan da li je spreman da zvanično proglasi pobjedu, Tramp je odgovorio kratko: "Ne, ne želim to da uradim. Nema razloga za to", zaključio je.

Tramp prije 5 dana: PobijediIi smo Iran

Podsjetimo, Tramp je prije pet dana rekao da su Sjedinjene Države pobijedile u ratu protiv Irana, ali da će ostati u borbi kako bi završile posao.

"Nikada ne volite prerano da kažete da ste pobijedili. PobijediIi smo", rekao je Tramp na skupu u stilu predizborne kampanje u Hebronu, u Kentakiju. "Sve je bilo gotovo u prvom satu."

"Ne želimo da odemo prerano, zar ne?", upitao je Tramp. "Moramo da završimo posao." Rekao je da su Sjedinjene Države "praktično uništile Iran". "Ne želimo da se vraćamo svake dvije godine", poručio je.

(Mondo.rs)

Darko

Tramp puko

