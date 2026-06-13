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Likvidiran vođa Tren de Aragve: Tramp otkrio detalje tajne operacije (Video)

Likvidiran vođa Tren de Aragve: Tramp otkrio detalje tajne operacije (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da su američke snage izvršile raciju u kojoj je ubijen Hektor Rastenford Gerero Flores, vođa venecuelanske zatvorske bande Tren de Aragva.

Tramp objavio smrt vođe Tren de Aragve Izvor: screenshot/X

„Po mom naređenju, Južna komanda Sjedinjenih Država izvela je brz i smrtonosan udar kako bi uspješno eliminisala Nina Gerera, ozloglašenog vođu Tren de Aragve, jedne od najkrvoložnijih terorističkih organizacija na planeti“, rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social u petak uveče.

„Akcija je usko koordinisana sa našim prijateljima u Venecueli, sa kojima veoma dobro sarađujemo“, dodao je.

Izvor: Index.hr

Tramp nije precizirao gdje se tačno napad dogodio.

Ministarstvo informisanja Venecuele nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Sankcije i optužbe za terorizam

Trampova administracija je uvela višestruke sankcije Gereru i drugim vođama organizacije Tren de Aragva zbog njihove navodne umiješanosti u kriminalne aktivnosti kao što su šverc droge i ljudi i pranje novca.

Tramp je tvrdio da je grupa koordinirala svoje aktivnosti u SAD sa vladom venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Trampova administracija je iskoristila navodnu vezu kao opravdanje za deportaciju nekih imigranata iz SAD u zatvor u El Salvadoru.

Bijela kuća, Pentagon i Južna komanda nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

(Mondo.rs)

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