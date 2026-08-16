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Vremenska prognoza za danas: Sunčano i vruće u BiH, temperatura do 38 stepeni

Vremenska prognoza za danas: Sunčano i vruće u BiH, temperatura do 38 stepeni

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U BiH danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme sa temperaturama do 38 stepeni.

Una Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme sa temperaturom do 38 stepeni Celzijusovih.

Nakon svježeg jutra, preovladavaće uglavnom sunčano i vruće, dok se u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugoistoku i jugu očekuju slab do umjeren razvoj oblačnosti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini i na jugoistoku mjestimično je moguća prolazna kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče će biti vedro uz umjerenu oblačnost na zapadu.

Najviša temperatura vazduha biće od 31 do 36, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, uglavnom istočni. U Hercegovini tokom jutra slab sjeveroistočni vjetar, oko podneva u skretanju na jugozapadni, umjerenog do pojačanog intenziteta.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac 12, Višegrad i Srebrenica 13, Gacko 14, Čemerno 16, Banjaluka, Prijedor i Sarajevo 17, Bileća, Doboj i Tuzla 18, Bijeljina 20, Trebinje 22, te Mostar 24 stepena Celzijusova.

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