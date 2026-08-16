Koliko košta istorijski vrelo ljeto? Francuska štetu procijenila na najmanje 10 milijardi evra

Toplotni talas iz avgusta 2003. bio je najtopliji ikada zabilježen u istoriji Francuske - sve do ovog ljeta.

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Istorijski vrelo ljeto u Francuskoj koštaće tu zemlju između 10 i 15 milijardi evra, što odgovara iznosu od čak 0,5 odsto francuskog bruto domaćeg proizvoda (BDP), saopštila je ministarka za ekološku tranziciju Monik Barbi.

Ona je rekla da je preliminarna procena, prema kojoj bi trebalo odnositi se "sa velikim oprezom", zasnovana na ekstrapolaciji troškova povezanih sa toplotom koje je prethodnih godina prikupljao francuski zavod za statistiku INSEE.

Iznos bi mogao da poraste ukoliko temperature nastave da rastu znatno iznad sezonskog proseka. Takođe, 85 odsto teritorije zemlje bilo je pod upozorenjem zbog suše sredinom jula.

Barbijeva je rekla da su nedavni šumski požari i pad poljoprivredne proizvodnje među najvećim procijenjenim troškovima i upozorila da će oni u budućnosti nastaviti da rastu ukoliko vlade ne sprovedu mjere za ograničavanje posljedica klimatskih promjena.

Toplotni talas iz avgusta 2003. bio je najtopliji ikada zabilježen u istoriji Francuske - sve do ovog ljeta. Tada je proizvodnja žitarica opala za 22 odsto, a vina za 9 odsto.

Izvještaj Evropske centralne banke iz 2025. godine je pokazao da regioni pogođeni vrućinom u sušom značajno utiču na evropsku ekonomiju.

(EUpravo zato/Politico)