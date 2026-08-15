Gužve na granicama: Duge kolone na više prelaza, evo gdje se čeka

Duge kolone putničkih vozila zabilježene su na više graničnih prelaza BiH, posebno na izlazu iz zemlje.
Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Pavlovića most, Hum i Vardište, a na ulazu na prelazu Doljani, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na graničom prelazu Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na izlaznim rampama iz BiH, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku.
Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila. Na Šepku je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.