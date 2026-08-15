Gužve na granicama: Duge kolone na više prelaza, evo gdje se čeka

Duge kolone putničkih vozila zabilježene su na više graničnih prelaza BiH, posebno na izlazu iz zemlje.

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Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Pavlovića most, Hum i Vardište, a na ulazu na prelazu Doljani, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na graničom prelazu Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na izlaznim rampama iz BiH, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila. Na Šepku je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.