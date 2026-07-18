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Pojačane gužve na granicama: Na prelazu u Dubici se čekalo više od pet sati

Pojačane gužve na granicama: Na prelazu u Dubici se čekalo više od pet sati

Autor Haris Krhalić
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Pojačan saobraćaj zabilježen je na više graničnih prelaza u BiH.

stanje na granicama Izvor: Screenshot

Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, na prelazima Zupci, Izačić i Doljani na izlazu iz BiH, a u Kozarskoj Dubici na ulazu u BiH.

Na prelazu u Dubici gužve ne jenjavaju od juče pa se tako na ulaz u BiH sinoć čekalo više od pet sati.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Iz AMS napominju da su gužve i duža zadržavanja na graničnim prelazima očekivani s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila. Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

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Tagovi

granice granični prelazi

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