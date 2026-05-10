Novi vikend, novi kolaps: Ogromne kolone na graničnim prelazima

Kolone na graničnim prelazima Gradiška, Gradina i Brod.

Novi vikend donio je potpuni saobraćajni kolaps na brojnim graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kilometarske kolone i višečasovna čekanja postali su svakodnevica, a situacija je najkritičnija na prelazima na sjeveru zemlje.

Najteže stanje zabilježeno je na graničnom prelazu Gradiška, gdje se ne zna da li je teža situacija na ulazu ili izlazu iz BiH. Ništa bolja slika nije ni na prelazu Gradina, gdje se kolona na izlazu iz Bosne i Hercegovine proteže u nedogled.

Ogromno strpljenje potrebno je i putnicima na prelazima Brod (kolone dugačke nekoliko stotina metara), Stara Gradiška i Svilaj.

Ovakve gužve najbolji su pokazatelj promjena koje je donio novi sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije – EES (Entry/Exit System). Prema novim pravilima, svaki građanin Bosne i Hercegovine, kao državljanin "treće zemlje", prilikom prelaska granice mora proći kroz detaljan proces provjere.

Iako sam proces po osobi ne traje dugo, akumulacija velikog broja vozila tokom vikenda i praznika dovodi do stvaranja čepova. Već od prvomajskih praznika postalo je jasno da granična infrastruktura teško podnosi novi režim provjera pri povećanom prometu.

Dok su trenutne gužve uzrokovane vikend-putovanjima, ostaje otvoreno pitanje kako će granice funkcionisati kada počne prava ljetna sezona. Stručnjaci i vozači strahuju da bi prometni špic u julu i avgustu mogao dovesti do još drastičnijih zastoja ukoliko se ne pronađe način za ubrzanje EES procedura.