Bijela kuća krije Trampovo zdravstveno stanje? Nema izvještaja nakon pregleda, sumnje sve veće

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Rezultati najnovijeg sistematskog pregleda predsjednika Donalda Trampa i dalje nisu objavljeni, što odstupa od uobičajene prakse i otvara pitanja o njegovom zdravstvenom stanju i transparentnosti.

Bijela kuća niej objavila rezultate Trampovog pregleda Izvor: Profimedia/Fabrice COFFRINI/AFP /EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Bijela kuća još nije objavila rezultate najnovijeg sistematskog pregleda predsjednika Donalda Trampa, što predstavlja odstupanje od dosadašnje prakse i otvara nova pitanja o njegovom zdravstvenom stanju i transparentnosti, prenosi CNN.

Tramp je nakon pregleda u Nacionalnom vojno-medicinskom centru "Volter Rid" saopštio da je "savršenog zdravlja", ali zvaničnog medicinskog izvještaja i dalje nema, niti je potvrđeno da li će biti objavljen.

U javnosti se već ranije pažnja usmjeravala na vidljive znakove starenja, uključujući česte modrice na rukama koje prekriva šminkom, povremene otoke nogu za koje je ranije navedeno da su posledica hronične venske insuficijencije, kao i osip na vratu koji je pripisan terapiji kože.

Izvor: Profimedia/Fabrice COFFRINI/AFP

Izostanak izvještaja dodatno je pojačao pitanja o transparentnosti, s obzirom na to da su raniji nalazi nakon sličnih pregleda objavljivani u roku od nekoliko dana. Stručnjaci upozoravaju da takva praksa može da podstakne sumnje u sposobnost obavljanja dužnosti.

Bijela kuća se za sada nije oglasila, dok Tramp i njegovi saradnici tvrde da je predsednik dobrog zdravlja i u potpunosti sposoban za obavljanje funkcije. 

