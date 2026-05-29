Putin o padu ruskog drona u Rumuniji: EU samo čeka da Rusiju optuži za nešto

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Vladimir Putin je komentarisao incident sa dronom koji je navodno pao na teritoriju Rumunije, poručivši da je Rusija spremna da istraži slučaj ukoliko dobije potrebne informacije.

Putin o dronu koji je pogodio rumuniju Izvor: X/@jurgen_nauditt/@clashreport

Ruski predsjednik Vladimir Putin komentarisao je incident sa dronom koji je navodno pao na rumunsku teritoriju, kritikujući reakcije Evropske unije i nudeći sprovođenje ruske istrage pod određenim uslovima.

"EU prebrzo optužuje"

Putin tvrdi da Evropska unija automatski upire prstom u Rusiju nakon svakog takvog incidenta.

"Prva reakcija u EU na bilo koji dron je da ga proglase ruskim, a onda se ispostavi da nije", rekao je on.

U vezi sa konkretnim slučajem, rekao je da je Moskva spremna da istraži okolnosti pada drona ako dobije potrebne informacije.

"Ako dobijemo objektivne podatke o padu drona u Rumuniji, sprovešćemo objektivnu istragu", rekao je Putin.

Rusija odbacuje optužbe

Prije Putinove izjave, oglasila se portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je odbacila tvrdnje da su ruski dronovi odgovorni za incidente iznad evropske teritorije.

"Sve optužbe koje čujemo, posebno o dronovima negdje u zemljama Evropske unije, potpuno su neosnovane, nijedna činjenica, materijal ili dokaz nije predstavljen", rekla je Zaharova, navodi ruska novinska agencija RIA.

Njena izjava dolazi nakon što su rumunske vlasti objavile da je dron koji je preko noći pogodio stambenu zgradu u Galacu ruskog porijekla i da je nosio eksploziv. Bukurešt je incident nazvao ozbiljnim kršenjem svog suvereniteta i vazdušnog prostora, dok su NATO i brojni evropski zvaničnici izrazili podršku Rumuniji.

Moskva, međutim, i dalje negira odgovornost. Dok Putin tvrdi da Evropska unija prerano zaključuje da su letjelice bile ruske, Zaharova kaže da za takve optužbe nisu predstavljeni dokazi. Ruske vlasti još uvijek nisu zvanično priznale da je letjelica koja se srušila u Rumuniji bila ruska.

Rusija dron Rumunija Vladimir Putin EU

