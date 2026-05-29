Putin o padu ruskog drona u Rumuniji: EU samo čeka da Rusiju optuži za nešto

Izvor: X/@jurgen_nauditt/@clashreport

Ruski predsjednik Vladimir Putin komentarisao je incident sa dronom koji je navodno pao na rumunsku teritoriju, kritikujući reakcije Evropske unije i nudeći sprovođenje ruske istrage pod određenim uslovima.

"EU prebrzo optužuje"

Putin tvrdi da Evropska unija automatski upire prstom u Rusiju nakon svakog takvog incidenta.

The first reaction in the EU to any drone is to call it Russian, and then it turns out that it isn't.pic.twitter.com/BTIK5EUDsJ — Clash Report (@clashreport)May 29, 2026

"Prva reakcija u EU na bilo koji dron je da ga proglase ruskim, a onda se ispostavi da nije", rekao je on.

U vezi sa konkretnim slučajem, rekao je da je Moskva spremna da istraži okolnosti pada drona ako dobije potrebne informacije.

If Russia is provided with objective data regarding the crash of a drone in Romania, Russia will conduct an objective investigation.pic.twitter.com/mEr47x8U7c — Clash Report (@clashreport)May 29, 2026

"Ako dobijemo objektivne podatke o padu drona u Rumuniji, sprovešćemo objektivnu istragu", rekao je Putin.

Rusija odbacuje optužbe

Prije Putinove izjave, oglasila se portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je odbacila tvrdnje da su ruski dronovi odgovorni za incidente iznad evropske teritorije.

"Sve optužbe koje čujemo, posebno o dronovima negdje u zemljama Evropske unije, potpuno su neosnovane, nijedna činjenica, materijal ili dokaz nije predstavljen", rekla je Zaharova, navodi ruska novinska agencija RIA.

Njena izjava dolazi nakon što su rumunske vlasti objavile da je dron koji je preko noći pogodio stambenu zgradu u Galacu ruskog porijekla i da je nosio eksploziv. Bukurešt je incident nazvao ozbiljnim kršenjem svog suvereniteta i vazdušnog prostora, dok su NATO i brojni evropski zvaničnici izrazili podršku Rumuniji.

Moskva, međutim, i dalje negira odgovornost. Dok Putin tvrdi da Evropska unija prerano zaključuje da su letjelice bile ruske, Zaharova kaže da za takve optužbe nisu predstavljeni dokazi. Ruske vlasti još uvijek nisu zvanično priznale da je letjelica koja se srušila u Rumuniji bila ruska.