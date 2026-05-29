Hitan sastanak Vrhovnog savjeta, Rumunija digla NATO na noge: "Nepromišljenost Rusije, odgovor će biti radikalan!"

Ruska bespilotna letjelica pogodila je stambenu zgradu u rumunskom gradu Galaciju i eksplodirala, nakon čega je predsjednik Nikušor Dan najavio "čvrst odgovor" Rusiji i hitno sazvao sjednicu Vrhovnog saveta za odbranu zemlje (CSAT).

"Sazvao sam za danas u 11 sati sjednicu Vrhovnog savjeta za odbranu zemlje kako bismo razmotrili implikacije najozbiljnijeg incidenta koji je pogodio nacionalnu teritoriju od početka agresorskog rata Ruske Federacije protiv Ukrajine. Preduzećemo srazmjerne mjere protiv Ruske Federaciji", objavio je Dan na Fejsbuku. "Moje misli su prije svega sa povrijeđenima, njihovim porodicama i stanarima koji su u svojim domovima proživjeli stravične trenutke. Zahvaljujem im na smirenosti sa kojom su reagovali i uvjeravam ih u punu podršku rumunske države", dodao je.

"Događaj bez presedana zahtjeva čvrst, koordinisan i adekvatan odgovor – na nacionalnom, savezničkom i međunarodnom nivou. Sa punom odlučnošću izjavljujem da potpunu odgovornost za ovaj incident snosi Ruska Federacija. Ovo što se danas dogodilo u Galaciju direktna je posljedica agresorskog rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine, neodgovornog i neselektivnog načina na koji Moskva koristi ove oružane sisteme u neposrednoj blizini granica NATO-a, kao i sistematskog prezira prema međunarodnom pravu. Nema nikakve sumnje oko počinioca i uzroka ove agresije", poručio je Nikušor Dan.

Zašto dron nije oboren?

Predsjednik je objasnio i postupanje rumunskih vlasti nakon što je ruska bespilotna letjelica uočena na radarima.

"Rumunske oružane snage djelovale su poštujući procedure utvrđene za takve situacije, sa čvrstim naređenjem da obore dron čim uslovi dozvole takvu operaciju bez rizika od žrtava ili razaranja na zemlji. Nakon što su vojni radari detektovali letjelicu pri ulasku u nacionalni vazdušni prostor, dva aviona F-16 Rumunskih vazduhoplovnih snaga i helikopter IAR-330 SOCAT pratili su je. Odluka da se cilj ne gađa donijeta je jer nisu postojali uslovi koji bi omogućili uništenje bez povećane opasnosti po bezbjednost civilnog stanovništva", naveo je Dan.

Najavljene hitne mjere

"Odgovor Rumunije je čvrst i na više nivoa. Naredio sam i preduzeo sljedeće mjere, od kojih su neke već sprovedene", napisao je predsjednik.

Rekao je da su o incidentu obavešteni svi saveznici iz NATO-a i partneri iz Evropske unije, kao i da se komunikacija sa savezničkim vojnim strukturama odvija u realnom vremenu. Rumunija je, dodao je, formalno zatražila od saveznika raspoređivanje dodatnih protivdronskih kapaciteta na svojoj teritoriji radi jačanja odbrane i istočnog krila Saveza. Takođe, Rumunija će zvanično obavestiti Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o, kako je naveo, "brutalnom i ponovljenom kršenju međunarodnog prava od strane Ruske Federacije".

Naveo je i da su Ministarstvo nacionalne odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije i Rumunska obavještajna služba mobilisani i da zajedno sa lokalnim vlastima u Galaciju upravljaju posledicama incidenta.

Pokrenuta je potpuna istraga o okolnostima pada drona i naložena su tehnička vještačenja fragmenata radi precizne identifikacije vrste naoružanja i putanje.

"Zatražio sam od Ministarstva spoljnih poslova da bez odlaganja predstavi niz mjera koje treba preduzeti u odnosima sa Ruskom Federacijom, srazmernih ovoj veoma ozbiljnoj situaciji", zaključio je Dan.

Rumunija je u NATO-u i neće trpjeti prelivanje rata

"Rumunija je država članica NATO-a i ni pod kojim uslovima neće prihvatiti da se agresorski rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine prelije na njene građane. Odbrana nacionalne teritorije i građana Rumunije ostaje moja vrhovna dužnost, predviđena Ustavom. To je dužnost čije ispunjenje preuzimamo zajedno sa našim saveznicima, a danas, kao i svakog dana, zajedno smo jači", istakao je rumunski predsjednik.

Na kraju je ponovio da podrška Rumunije Ukrajini ostaje nepokolebljiva.

"Podrška Rumunije Ukrajini, politička, humanitarna, vojna i na njenom putu evropskih integracija – ostaje nepokolebljiva. Što Rusija duže nastavlja ovaj rat, to je jasnija potreba da se on okonča pravednim i trajnim mirom, koji će poštovati suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Ukrajine", zaključio je Nikušor Dan.