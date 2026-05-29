Brutalna tuča u beogradskom naselju: Tinejdžeru (15) se bore za život

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Više osoba je povrijeđeno, a petnaestogodišnjak se bori za život nakon brutalne tuče palicama u beogradskom naselju Bele vode. Policija je obavila uviđaj i intenzivno traga za napadačima.

Brutalna tuča u beogradskom naselju: Tinejdžeru (15) se bore za život Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

U beogradskom naselju Bele vode, u parku u Ulici Bude Tomovića, a došlo je do brutalnetuče više lica u kojoj je više osoba povrijeđeno, dok se jedan petnaestogodišnjak nalazi u životnoj opasnosti, saznaju mediji.

Nezvanično, policija je na licu mjesta zatekla stravičan prizor. Prema prvim informacijama, grupa za sada nepoznatih napadača nasrnula je na mladiće palicama i drugim predmetima, nanevši im vidne povrede i krvarenja u predjelu glave.

Dječak životno ugrožen, ima krvarenje na mozgu

Povrijeđeni su hitno prevezeni u Urgentni centar i Univerzitetsku dječju kliniku u Tiršovoj:

Tinejdžer M. F. (15) primljen je u Tiršovu sa teškim telesnim povredama opasnim po život. Konstatovan mu je prelom lijeve potkolenice, fraktura lobanje i krvarenje na mozgu. Ljekari mu se bore za život.

Maloljeznik S. U. (16) ima teške telesne povrede u vidu frakture lobanje.

A. L. (18) i R. N. (29) primljeni su sa povredama glave.

Polupano najmanje 8 automobila

Tokom divljačkog pira u parku, oštećeno je najmanje osam vozila koja su bila parkirana u blizini.

Prema saznanjima medija, na licu mjesta nisu uočena bilo kakva navijačka obilježja, pa se motiv ovog brutalnog obračuna još uvijek utvrđuje.

Pripadnici kriminalističke policije (UKP) obavili su uviđaj na licu mjesta.

Policija intenzivno traga za napadačima i radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog jezivog napada.

(Telegraf/MONDO)

tuča Beograd maloljetnici

