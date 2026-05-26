Tuča ispred kafića u Tesliću: Povrijeđene tri osobe, među njima i maloljetnik

Policijskoj stanici Teslić je 23.05.2026. godine prijavljeno da je istog dana oko 01.30 časova ispred jednog ugostiteljskog objekta u Tesliću došlo do fizičkog sukoba više lica, prilikom čega su tjelesne povrede zadobila tri lica, od kojih je jedno maloljetno.
Postupajući po prijavi, policijski službenici su došli do saznanja da se u vezu sa ovim događajem mogu dovesti lica inicijala I.I., S.P., V.M., M.R., S.L. i D.Đ., svi sa područja grada Teslića.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji se izjasnio da navedeni slučaj ima obilježja krivičnog djela nasilničko ponašanje.
Dalji rad na ovom predmetu je u toku.
(Mondo)