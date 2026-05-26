Tuča ispred kafića u Tesliću: Povrijeđene tri osobe, među njima i maloljetnik

Policijskoj stanici Teslić je 23.05.2026. godine prijavljeno da je istog dana oko 01.30 časova ispred jednog ugostiteljskog objekta u Tesliću došlo do fizičkog sukoba više lica, prilikom čega su tjelesne povrede zadobila tri lica, od kojih je jedno maloljetno.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Postupajući po prijavi, policijski službenici su došli do saznanja da se u vezu sa ovim događajem mogu dovesti lica inicijala I.I., S.P., V.M., M.R., S.L. i D.Đ., svi sa područja grada Teslića.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji se izjasnio da navedeni slučaj ima obilježja krivičnog djela nasilničko ponašanje.

Dalji rad na ovom predmetu je u toku.

(Mondo)