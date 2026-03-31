Masovna tuča policajaca i vatrogasaca: Nevjerovatne scene na humanitarnoj utakmici u Njujorku (VIDEO)

Njujorški policajci i vatrogasci potukli se na hokejaškoj utakmici.

Izvor: YouTube/LI Sports Network/Screenshot

Svake godine njujorška policija (NYPD) i vatrogasna služba (FDNY) odmjeravaju snage u humanitarnoj utakmici u Njujorku, ali je ovogodišnji susret na ledu bio posebno žestok.

Dva tima pripadnika hitnih službi sastala su se u UBS Areni, domu hokejaškog kluba Njujork Ajlanders, gdje su prikupljali novac za humanitarne svrhe.

Policija je u utakmicu ušla sa željom da prekine dominaciju vatrogasaca u ovom duelu i dođe do prve pobjede još od 2016. godine. U tome su i uspjeli, ostvarivši upečatljivu pobjedu u 52. izdanju ovog susreta, ali meč nije prošao bez incidenata.

Pri rezultatu 2:2 na ledu je izbio potpuni haos kada su jedan vatrogasac (u bijelo-crvenom dresu) i policajac (u zelenom) bacili palice i počeli da razmjenjuju udarce.

Saigrači sa obje strane ubrzo su se uključili, pa je izbila masovna tuča u kojoj su letjele palice, udarci i tijela na sve strane.

Sudije u hokeju često dozvole kratke tuče između protivničkih igrača i obično intervenišu tek kada neko padne na led. Međutim, ovoga puta imale su pune ruke posla jer je izbilo više tuča, a publika na tribinama je u tome očigledno uživala.

Situacija se na kraju smirila, ali ne zadugo, jer je nova tuča izbila čim se oglasila završna sirena. Klupske klupe su se potpuno ispraznile, a nasilje je ponovo eskaliralo uz udarce, obaranja i rvanje.

Snimci tuče brzo su postali viralni na društvenim mrežama, a jedan video je na mreži X sakupio 1,5 miliona pregleda.

In case you weren't aware, the NYPD and FDNY play an annual charity hockey game against each other.



The cops got a gritty 3-2 win over the firefighters and what followed was a truly incredible, three-minute long bench clearing brawl.pic.twitter.com/0IsnBLiUAY — Greg Price (@greg_price11)March 29, 2026

NYPD je na kraju slavio pobjedu rezultatom 3:2, iako nije bilo sasvim jasno ko je "pobijedio" u samoj tuči. Policija je na društvenim mrežama proslavila trijumf uz poruku:

"Donosimo zlato kući. 'Najbolji' i 'Najhrabriji' danas su izašli na led u 52. godišnjoj utakmici 'Heroes Hockey Game'. Oba tima su dala sve od sebe, ali je NYPD izašao kao pobjednik savladavši FDNY sa 3:2. Čestitamo našim šampionima!"

U drugoj objavi policija je poručila da se "još uvijek nisu oporavili od ove pobjede" i podijelila najzanimljivije trenutke trijumfa. Na kraju su se pripadnici obje službe rukovali, kao i uvijek poslije ovakvih mečeva. Uostalom, sukobi su se dešavali i ranije – 2014. i 2024. godine.

Vatrogasna služba FDNY takođe je reagovala na rezultat, kratko poručivši: "Čestitke NYPD-u na pobjedi!"