Hokejaši SAD osvojili zlato na ZOI nakon 46 godina!

Hokejaši SAD osvojili zlato na ZOI nakon 46 godina!

Autori Dragan Šutvić Autori mondo.ba/SRNA
0

Amerikanci su osvojili prvo zlato još od 1980. godine.

Hokejaši SAD osvojili zlato na ZOI nakon 46 godina Izvor: Foto Olimpik / ddp USA / Profimedia

Muška hokejaška reprezentacija Sjedinjenjih Američkih Država osvojila je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama, pošto je u finalu poslije produžetka pobijedila selekciju Kanade rezultatom 2:1.

Bio je ovo, inače, prvi trofej za američke hokejaše na ZOI poslije čak 46 godina!? Naime, Amerikanci su posljednji titulu osvojili 1980. godine, kada su u Lejk Plesidu bili domaćini.

Meč je nakon 60 minuta završen bez pobjednika rezultatom 1:1, a zlatnu medalju američkoj selekciji donio je Džek Hjuz u drugom minutu produžetka.

Bronzanu medalju osvojila je selekcija Finske, koja je juče u meču za treće mjesto pobijedila Slovačku rezultatom 6:1.
Finale u hokeju na ledu u muškoj konkurenciji bila je posljednja takmičarska disciplina na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Koritini, koje su večeras svečano zatvorene.

Najviše medalja osvojila je Norveška - 41, od čega 18 zlatnih, 12 srebrnih i 11 bronzanih, dok je reprezentacija SAD stigla do 33 odličja - 12 zlatnih, 12 srebrnih i devet bronzanih.

(mondo.ba/SRNA)

Tagovi

hokej Zimske olimpijske igre

