Nevjerovatno Klebo osvojio šesto zlato na Zimskim olimpijskim igrama!

Norvežanin Johanes Hesflot Klebo osvojio šest zlatnih medalja na Zimskim olimpijskim igrama, nakon što je prošle godine uradio isto na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Norveški sportski Johanes Hesflot Klebo ispisao je istoriju Zimskih olimpijskih igara, pošto je 2026. godine na takmičenju koje organizuju Milano i Kortina pobijedio na svih šest disciplina u skijaškom trčanju (kros-kauntriju)! Klebo je takmičenje završio kao najbolji u četiri pojedinačne discipline, jednoj disciplini u kojoj je činio tandem i jednoj disciplini u kojoj je bio dio tima od četiri norveška predstavnika.

Na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine Klebo je pobijedio, a samim tim osvojio zlatnu medalju, u disciplinama klasičan sprint, 10 kilometara slobodnim stilom, 20 kilometara skijatlon, 50 kilometara klasičnim stilom, timski sprint slobodnim stilom i štafeta 4x7,5 kilometara.

KLAEBO = LEGENDARY.

Six gold medals at the Olympic Winter Games. Six times on top of the world.

Race after race, he rewrote the limits of cross-country skiing.

At Milano Cortina 2026, Johannes Høsflot Klæbo didn’t just win — he made history.#MilanoCortina2026…pic.twitter.com/oplNP9BBTS — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26)February 21, 2026

Osvajanje šest zlatnih medalja na istim Zimskim olimpijskim igrama zvuči gotovo nevjerovatno, ali za Kleba ovo nije nešto novo. Prethodne godine je na Svjetskom prvenstvu u Trondhajmu uradio isto - bio je najbolji u svih šest disciplina i osvojio šest zlatnih medalja. Kada se podvuče crta, Norvežanin u dosadašnjoj karijeri ima 11 zlatnih odličja sa zimskih olimpijskih igara i 15 zlatnih medalja sa svjetskih prvenstava!

Kakve sve medalje Klebo ima do sada?

Šest zlatnih medalja na Zimskim olimpijskim igrama samo su nastavak nevjerovatnih uspjeha koje Norvežanin postiže posljednjih godina. Klebo je na ZOI u Pjončangu 2018. godine osvojio tri zlatne medalje, a zatim je na Zimskim olimpijskim igrama 2022. godine osvojio dvije zlatne, jednu srebrnu i jednu bronzanu medalju.

Takođe, pored šest zlatnih medalja na Svjetskom prvenstvu u Trondhajmu 2025. godine, Johanes Hesflot Klebo ima bronzanu medalju u Lahtiju 2017. godine, tri zlatne medalje u Zefeldu 2019. godine, tri zlatne medalje u Obersdorfu 2021. godine, tri zlatne i dvije srebrne medalje na Planici 2023. godine.

Na svjetskim šampionatima za juniore osvojio je dvije bronzane medalje 2015. godine u Almatiju, a zatim i tri zlatne medalje u rumunskom Rašnovu godinu dana kasnije. Na takmičenjima u Svjetskom kupu, čiji je višestruki šampion i ukupno i u pojedinačnim disciplinama, Klebo ima čak 107 pobjeda.