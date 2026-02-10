logo
Anja Ilić debitovala na ZOI: Srpska predstavnica daleko od šansi za plasman u dalju fazu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpska predstavnica Anja Ilić pretposljednja je završila trku klasičnog sprinta u skijaškom trčanju

Anja Ilić pretposljednja u skijaškom trčanju Izvor: MAXIM THORE/BILDBYRĹN/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpska predstavnica na Zimskim olimpijskim igrama Anja Ilić završila je takmičenje na ovom turniru, nakon što nije uspjela da u kvalifikacijama izbori plasman u dalju fazu. Ilićeva je pretposljednja stigla u trci klasičnog spirnta u skijaškom trčanju.

Anju nećemo gledati u olimpijskom finalu, pošto je trku na 1.600 metara završila kao 88. od 89 takmičarku. Srpska predstavnica je trku završila za četiri minuta 44 sekunde i 69 stotinki. Preciznije, za prvoplasiranom je zaostajala 1:08,45, što dalje kaže da je to više od 30 odsto zaostatka.

Trku je kao prva završila Lin Svon sa rezultatom 3.36,21 minuta ispred Jone Sundling sa 3.37,24 i Johane Hagstrem sa 3.38,85. Možemo reći da predstavnice iz Holandije dominiraju ovom trkom. U daljoj fazi takmičenja će se naći 30 sportistkinja i one će biti podijeljene u pet grupa koje su prethodno same izabrale na osnovu plasmana u kvalifikacionoj trci.

Tagovi

Zimske olimpijske igre skijaško trčanje

