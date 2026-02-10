Olimpijska šampionka krala novac od svog tima: Na sudu priznala krivicu, pa osvojila zlato

Nova olimpijska šampionka Žilija Simon nedavno je bila osuđena za krađu i prevaru

Francuskinja koja domovinu predstavlja u biatlonu Žilija Simon (29) donijela je mnogo radosti zemlji nakon što je bila ključna izmjena u timu za osvajanje medalje na Zimskim olimpijskim igrama. Sada je meda pohvala i divljenja, a prošle jeseni bila je na stupu srama zbog krađe i prevare koju je izvela, ni manje, ni više, već u svom timu.

Simon je bila posljednja izmjena u mješovitoj štafeti 4x6 kilometara, nakon što je napravila ključnu razliku u odnosu na rivalke i prelomila trku, ostvarila je najveći uspjeh u karijeri. Tako je donijela najsjajniju medalju Francuskoj i postala heroj nacije. Doduše, prije nekog vremena nije bila na tako dobrom glasu, pošto ju je koleginica Žistin Breza-Buše prijavila za korišćenje kreditne kartice i trošenje više hiljada evra.

Breza-Buše je prijavu podnijela još 2022, ali se Simon pred sudom našla tek prošle jeseni. Najprije je Francuskinja poricala optužbe, a onda je pred sudom napokon priznala grešku. "Ne mogu to da objasnim. Ne sjećam se da sam to uradila, ne shvatam to. Nisam imala nikakvu finansijsku motivaciju za te postupke", govorila je ranije na sudu Simon, ali je naknadno priznala i dodala da je krenula na terapije kako bi objasnila postupke.

Osim koleginice iz tima na udaru se našlo još nekoliko osoba iz ekipe, kao i fizioterapeut francuske biatlon reprezentacije. Nakon što su sve žrtve otkrivene, Simon je dobila tromjesečnu uslovnu kaznu zatvora, kao i novčanu kaznu u iznosu od 15.000 evra. Takođe, Francuski skijaški savez suspendovao je Simon na šest mjeseci, ali je pet mjeseci bilo uslovno, te je mogla da brani boje domovine na Olimpijskim igrama, a sada i osvoji zlatnu medalju.

Priča je završena opraštanjem iskusnoj biatlonki, pošto se čitav tim oglasio i ponovo je primio da bude dio ekipe.

Inače, Simon je biatlonka iz Francuske. Riječ je o sportu koji sadrži dvije discipline i one su kombinovane. Preciznije riječ je skijaškom trčanju i pucanju iz piške. Ova disciplina postoji i u ljetnoj varijanti, a tada se kombinuju tračanje i gađanje na roler-skijama. Sport je posebno popularan u Norveškoj, potom u Njemačkoj i Rusiji.