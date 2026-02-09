"Pogledajte ovu medalju, raspada se": Skandal na Zimskim olimpijskim igrama

Sportisti cijeli život čekaju na olimpijsku medalju, a onda je osvoje i razočaraju se.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Organizatori Zimskih olimpijskih igara u Italiji se suočavaju sa velikim problemom, nakon što se nekoliko osvajača medalja požalilo da im se od medalje odvojila traka, nastao je pravi haos. Ovo je već viđena situacija jer se čak 220 sportista sa Olimpijskih igara u Parizu žalilo na habanje najsjajnijih odličja.

U javnost su izašle dvije američke osvajačice zlatnih medalja Brizi Džonson i Alisa Liu koje su otkrile da se traka odvojila od medalje ubrzo nakon što su primile nagradu.

Džonson, koja je osvojila zlato u ženskom alpskom skijanju spustom, pokazala je svoju polomljenu medalju na konferenciji za medije nakon događaja.

"Dakle, tu je medalja. I tu je traka. A evo malog dijela koji bi trebalo da ide u traku da drži medalju, i da, raspao se."

Liu je otkrila sličan problem u videu na društvenim mrežama nakon što je osvojila zlato za Ameriku u umjetničkom klizanju.

Na snimku se vidi kako Liu drži medalju i traku, uz tekst: "Mojoj medalji nije potrebna traka."

Oglasio se direktor Igara

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Problem je pogodio i njemački tim koji je osvojio bronzu u biatlonu. Tokom slavlja jednom od članova tima medalja je otpala sa trake, a prvi je reagovao Andrea Franćizi, glavni operativni direktor Igara.

"Potpuno smo svjesni situacije. Istražujemo tačno u čemu je problem. Posebnu pažnju ćemo obratiti na medalje, očigledno je da je to nešto što želimo da bude savršeno kada se medalja uruči, jer je ovo jedan od najvažnijih trenutaka za sportiste.“

Da se ne zaboravi, od februara 2025. godine podnijeto je ukupno 220 zahtjeva za zamjenu medalja osvojenih na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine zbog habanja - otprilike 4 odsto dodijeljenih.