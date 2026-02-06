Sjećate se Andreje Zlatobrdića? Nikad nije postojao, a Jugoslavija čekala da donese zlato sa Olimpijskih igara

Sjećate se priče o Andreji Zlatobrdiću, srpskom šampionu u ski skokovima? Mogli ste je čitati u srpskim medijima krajem 1997. godine iako čovjek pod tim imenom nikada nije postojao.

Izvor: Votava / brandstaetter images / Profimedia

Počele su Zimske olimpijske igre na kojima će Srbija imati samo tri predstavnika, bez ikakve šanse da osvoje medalju. Srbija nikada nije uzela odličje na ZOI, a nije to uspjela ni kao dio SRJ.

Dok se Slovenci diče sa 27, a Hrvati sa 28 medalja, Srbija je jedino krajem 1997. imala nadu da će u Naganu 1998. osvojiti odlčje. Nada je bio Andreja Zlatobrdić, čuveni srpski ski skakač. Ne zvuči vam poznato? Naravno, jer taj čovjek ne postoji.

Zbog kokaina htio da postane Srbin

"Austrijanac Andreas Goldberger, šampion u skijaškim skokovima, 'prevario' je sopstvenu državu i ekspresno postao naš čovjek. Ako dobije 'zeleno svjetlo' FIS-a, Jugoslavija očekuje prvu zlatnu medalju na ZOI", navodi se u tekstu NIN-a pod naslovom "Nije lako biti Srbin" iz 1997. godine. Ali, krenimo od početka.

Kao što ovih dana Domen Prevc dominira ski skokovima, tada je to radio Andreas Goldberger. Heroj Austrije je bio viđen kao osvajač zlata u Naganu 1998, godine, ali je pozitivan test na kokain sve pokvario i poslao ga u SR Jugoslaviju.

Nakon dvije bronze sa Zimskih olimpijskih igara u Lilehameru 1994. godine i dva trofeja Svjetskog kupa, Goldberger je bez pozitivnog testa priznao da je u provodu koristio kokain. Austrijski savez ga je suspendovao, a onda ga je njegov menadžer stavio na licitaciju!

Izvor: Ulrich Wagner / imago sportfotodienst / Profimedia

Pošto FIS nije imao dokaze o dopingu, koje sada traže na mnogo bizarnije načine, Slobodan Živojinović, poznati srpski teniser je doveo Goldbergera u Beograd. Krajem 1997. godine je navodno ponudio najviše od svih i Goldberger je u pratnji menadžera Edija Federera stigao u Beograd.

"Tokom praznika završili smo sve zakonske formalnosti. Andreas je dobio jugoslovenski pasoš i ličnu kartu. I da pojasnim: u našem zakonu postoji tačka koja predviđa da izuzetni sportista, strani državljanin, može da ima naš pasoš. Tako da sa te strane nema nikakvih problema da Goldberger nastupa za Jugoslaviju", za NIN je tada izjavio Čeda Šoškić, suvlasnik u firmi "Grand Slam Group", organizacije koja je "kupila" Goldbergera.

Austrijanci ga napali, a on dobio srpsko ime

Dok su stranice austijske štampe bile pune mržnje prema Goldbergeru, pa je pisalo čak i da je "postao strašni četnik", on je oduševljeno pričao o svojoj novoj domovini.

"Kada sam vidio šta sve za mene čine moji novi prijatelji, uprkos protivljenju Austrijskog skijaškog saveza odlučio sam, sada više nego ikada, da osvojim zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Naganu. To će biti moj najveći doprinos Jugoslaviji i prijateljima. U slučaju nepovoljne odluke FIS-a i potvrđivanju moje suspenzije, već sada sam odlučio da pauziram ovu godinu i onda se takmičim za Jugoslaviju!", rekao je Goldberger, koji je navodno potom na čistom srpskom rekao; "Dobar skok".

Srpska štampa ga je častila i srpskim imenom! "Pisani mediji su na naslovnim stranama objavljivali slike Goldbergera, televizijski mediji su u informativnim emisijama među najbitnijim informacijama dana objavljivali da Jugoslavija ima novog sportskog idola, a neki su išli čak i dotle da su Goldbergera prekstili i promijenili mu ime u Andreja Zlatobrdić, što bi bila neka srpska verzija njegovog austrijskog imena", piše skijanje.rs.

Nije mu dugo trebalo da ih izda

Andreas Goldberger je nastupao u Naganu, ali kao Austrijanac. Uspio je da se pomiri i dogovori sa savezom, ali nije bio ni blizu medalja. Skakao je do 2005. godine, ali poslije skandala se nikada nije vratio na vrh. U Naganu su Jugoslaviju predstavljali Marko Đorđević, koji je bio 35. u veleslalomu i Mirjana Granzov, 27. u slalomu. Nije Jugoslavija uzela medalju, ali nije ni - Andreja Zlatobrdić.