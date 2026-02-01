Domen Prevc pred Olimpijske igre pokazao dominaciju: Cijela Slovenije čeka njegova zlata

Domen Prevc je dominirao na još jednom takmičenju, posljednjem pred Zimske Olimpijske igre.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Pa niste valjda mislili da će na posljednjem takmičenju pred Zimske olimpijske igre da uspori Domen Prevc? Opet je oduvao konkurenciju sa 22 boda više od Rena Nikaida na drugom mjestu i pobijedio je u njemačkom Vilingenu.

U prvoj seriji skočio je 146,5 metara, u drugoj 155 i ponovio je dominaciju od subote. Ren Nikaido je bio drugi, Karl Gajger treći, a Vladimir Zografski je sa 146 metara u drugoj seriji uspio da skoči na osmo mjesto. Uživajte u skoku Domena Prevca:

U Vilingenu su prvo skakale dame i tu je porodica Prevc morala da se zadovolji trećim mjestom. Nika je završila iza Nozome Marujame i Eirin Marije Kvandal koja je skokovima od 136 i 138,5 metara osvoijla ubjedljivo prvo mjesto.

Zimske Olimpijske Igre u Milanu i Kortini D'Ampeco počinju 6. februara i biće na programu do 22. februara. Ski skokovi kreću 6. februara sa damama na maloj skakaonici, 9. februrara muškarci skaču, a zatim je 10. februara zakazan miks tim. Velika skakaonica za muškarce je na programu 14. februara, a ženska 15. Zatim muški tim na velikoj skakaonici skače 16. februara.