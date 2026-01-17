"Pa dobro, bilo bi čudno da samo pobjeđujem": Domen Prevc toliko dominira da je sada čudo kad ne pobijedi

Domen Prevc je poslije lošeg dana u Zakopanama uspio da pobijedi i da poslije 27. mjesta u Poljskoj bude prvi u Saporu. A njegova sestra Nika je bila najbolja kod dama.

Izvor: Instagram/fisskijumping

Važno je prezivati se Prevc! Opet se desilo da su istog dana i brat i sestra došli do pobjeda. Domen je najviše doletio u Japanu, a sestra Nika u Kini. Nika nastavlja nestvarnu dominaciju. Na prethodnih 28 takmičenja ima 21 pobjedu, 25 podijuma, jedno četvrto mjesto, jedno 15. i jednom je ispala u kvalifikacijama.

Sada je skočila 134.5 metra i u Žangkjuu je nakon jedne runde pobijedila jer je otkazan ostatak takmičenja. Petu uzastopnu pobjedu je uzela ispred Ane Odine Strem iz Norveške i Nozomi Marujame iz Japana. Top 10 su zatvorile Sara Takanaši, Agnes Rajh, Juka Seto, Rindo Mijama, Ping Ženg, Lisa Eder i Katarina Šmid. Pogledajte Nikin skok:

Šta je uradio Domen?

On je nastavio da dominira u Saporu. Nakon što smo vidjeli da u kvalifikacijama Noriaki Kasai nije uspio da prođe dalje Japan je imao čemu da se raduje. Pobijedio je Domen Prevc skokvoima od 132 i nevjerovatnih 141 metra, a Japanci su uzeli drugo i treće mjesto.

Na podijumu su završili Naoki Nakamura kao drugi i Ren Nikaido kao treći, dok je Rjoju Kobajaši kao najbolji Japanac ove sezone završio kao peti. Pogledajte sjajan skok Domena Prevca:

"Zaista sam se osjećao dobro, sa snagom u nogama. Nisam imao svoj dan u Zakopanama, ali bilo bi čudno da stalno pobjeđujem. Nije kao da sam bio umoran, samo Zakopane nisu moja skakaonica", rekao je Domen nakon pobjede.

Naoki Nakamura je napravio čudo. Kada je skočio i bio prvi prije posljednjeg skoka Domena Prevca znao je da je na podijumu, a posljednji put mu se to desilo prije tačno 1.147 dana. Malo je reći da je burno proslavio svoj uspjeh na domaćem terenu: