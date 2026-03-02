Novak došao da gleda Dončića, pogledajte njihov susret

Pogledajte kako je Luka Dončić reagovao kada je vidio da je Novak Đoković došao da ga gleda.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković trenutno boravi u Los Anđelesu gdje se sprema za učešće na Indijan Velsu, a slobodno vrijeme iskoristio je da pogleda i meč Lejkersa. Prethodne noći gledao je kako Lejkersi dolaze do pobjede protiv Kingsa (128:104), uz sjajnu partiju Luke Dončića.

Đoković se upravo pred početak utakmice pozdravio sa Dončićem na srpskom jeziku, pa su se i fotografisali. Pogledajte kako je to izgledalo:

Takođe, Đoković se vidio i sa Lebronom Džejmsom sa kojim je u dobrim odnosima, već godinama:

Inače, Dončić je na ovom meču postigao 28 poena, imao devet asistencija i pet skokova i bio je najefikasniji akter utakmice, dok je za njim Lebron Džejms predvodio Lejkerse sa 24 poena i pet skokova. U domaćem sastavu samo su Rivs i Ejton sa po 12, odnosno Kenard sa 11 bili još dvocifreni.

Što se tiče Sakramenta, najslabijeg tima NBA lige, predvodio ga je Kliford sa 26 poena, Rejno je dodao 16, dok je Vestruk - bivši igrač Lejkersa - stao na 14 poena, četiri skoka i pet asistencija.

