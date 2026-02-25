Lebron udario na Luku Dončića: "Pitajte njega šta je tamo vidio"

Sve je jasnije da postoje tenzije između Luke Dončića i Lebrona Džejmsa.

L.A. Lejkersi poraženi su prethodne noći od Orlanda (109:110) iako su imali šut za pobjedu. Imao je sasvim dovoljno vremena Luka Dončić da "izmisli poene", međutim na kraju je odgovornost preuzeo Lebron Džejms, koji se doduše nije ni nadao da će lopta ići njemu u ruke.

Uzeo je težak šut i promašio je, na radost igrača Orlanda, a čini se da je ova situacija dodatno produbila priče o lošem odnosu dvojice najboljih igrača L.A. Lejkersa. Pogledajte loš šut Lebrona Džejmsa:

️ La última posesión de los Lakers en la derrota por 110 a 109 contra Orlando.pic.twitter.com/Ca2HLHXptv — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket)February 25, 2026



"Nisam siguran šta se dogodilo. Mislio sam da je imao dobru situaciju, pa je izgubio balans i kontrolu nad loptom... Ja sam bio van balansa kada mi je dodao. Mislio sam da je imao dobre izglede da pogodi, ali eto, to se dogodilo", rekao je Lebron Džejms očigledno prebacujući loptu u Dončićevo dvorište.

LeBron on the final possession



"Obviously, you have to ask Luka what he saw on that… I thought he had a good look. I was kinda off-balance when he gave it to me… I thought he had a great look"



pic.twitter.com/CCrf5h2VC9 — LakeShowYo (@LakeShowYo)February 25, 2026



Kako je rekao trener Džej Džej Redik, odluka je bila da se igra napad na Luku Dončića, a sam Slovenac je objasnio šta se dogodilo i zašto je "uvalio" loptu saigraču:

"Znao sam da sam otvoren, ali sam samo mislio da je to malo predaleko... Pokušao sam da napravim jedan dribling bliže i... vjerovatno je trebalo da pokupim loptu i samo pokušam da napadnem. Mislim, samo sam vidio Lebrona otvorenog, i nisam htio da izgubim loptu, a nismo imali tajm-aute", rekao je Dončić i preuzeo odgovornost:

"Kao što sam rekao, trebalo je da uzmem loptu, trebalo je da napadnem. Mislio sam da će on imati bolju šansu... Dakle, poraz je na meni."

Bilo kako bilo, Lejkersi su izgubili i pali su na šesto mjesto sa skorom 34-23.

