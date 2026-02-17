logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić pred svima otkrio tajnu: "Luka se stalno kocka, kladi se na sve"

Nikola Jokić pred svima otkrio tajnu: "Luka se stalno kocka, kladi se na sve"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić iskoristio je opušten razgovor sa Paskalom Sjakamom da isproziva Luku Dončića.

Nikola Jokić šali se da se Luka Dončić stalno kocka Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vidjeli smo novi format Ol-star utakmice koji je privukao najviše navijača i najveću gledanost još od 2011. godine, a Luku Dončića i Nikolu Jokića su Amerikanci redom prozivali. Smeta im što njih dvojicu ne zanima Ol-star meč, ali to Slovenca i Srbina ne dotiče mnogo.

Iskoristili su Ol-star meč da se odmore, da se šale i međusobno prozivaju. Sada je isplivao snimak razgovora Nikole Jokića sa Paskalom Sjakamom u kome je "bocnuo" Dončića. Kada je vidio Sjakama u dresu Samuela Etoa iz Intera, krenuo je razgovor o fudbalu, a kada je Sjakam rekao da navija za Real Madrid i potom pokazao na Dončića, Jokić je to iskoristio. 

Našalio se da Luka Dončić, inače bivši košarkaš Reala, tako dobro poznaje fudbal iz razloga što ne prestaje da se kladi na fudbalske utakmice. 

  • Jokić: Zar ne znaš za Samuela Etoa?
  • Sjakam: Nemoj to da radiš. To je moj Kamerunac, iz iste smo države. 
  • Jokić: Gdje je igrao najbolje?
  • Sjakam: U Barseloni, ali ja navijam za Real Madrid, brate. Ovdje smo dobri.
  • Jokić: Znaš zašto Luka prati sve? Jer se kladi na sve. Kocka se, kocka se!

Pogledajte ovaj razgovor: 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Luka Dončić NBA liga Ol-Star

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC