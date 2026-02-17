Nikola Jokić pred svima otkrio tajnu: "Luka se stalno kocka, kladi se na sve"

Nikola Jokić iskoristio je opušten razgovor sa Paskalom Sjakamom da isproziva Luku Dončića.

Vidjeli smo novi format Ol-star utakmice koji je privukao najviše navijača i najveću gledanost još od 2011. godine, a Luku Dončića i Nikolu Jokića su Amerikanci redom prozivali. Smeta im što njih dvojicu ne zanima Ol-star meč, ali to Slovenca i Srbina ne dotiče mnogo.

Iskoristili su Ol-star meč da se odmore, da se šale i međusobno prozivaju. Sada je isplivao snimak razgovora Nikole Jokića sa Paskalom Sjakamom u kome je "bocnuo" Dončića. Kada je vidio Sjakama u dresu Samuela Etoa iz Intera, krenuo je razgovor o fudbalu, a kada je Sjakam rekao da navija za Real Madrid i potom pokazao na Dončića, Jokić je to iskoristio.

Našalio se da Luka Dončić, inače bivši košarkaš Reala, tako dobro poznaje fudbal iz razloga što ne prestaje da se kladi na fudbalske utakmice.

Jokić: Zar ne znaš za Samuela Etoa?

Zar ne znaš za Samuela Etoa? Sjakam: Nemoj to da radiš. To je moj Kamerunac, iz iste smo države.

Nemoj to da radiš. To je moj Kamerunac, iz iste smo države. Jokić: Gdje je igrao najbolje?

Gdje je igrao najbolje? Sjakam: U Barseloni, ali ja navijam za Real Madrid, brate. Ovdje smo dobri.

U Barseloni, ali ja navijam za Real Madrid, brate. Ovdje smo dobri. Jokić: Znaš zašto Luka prati sve? Jer se kladi na sve. Kocka se, kocka se!

Pogledajte ovaj razgovor: