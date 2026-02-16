logo
Nikola Jokić "peckao" Viktora Vembanjamu: Francuz imao spreman odgovor

Nikola Jokić "peckao" Viktora Vembanjamu: Francuz imao spreman odgovor

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Zanimljiv razgovor imali su Nikola Jokić i Viktor Vembanjama, na Ol-staru NBA lige.

nikola jokic i viktor vembanjama na ol staru Izvor: X/NBA

Najveće zvijezde NBA lige okupile su se u Los Anđelesu zbog ovogodišnjeg Ol-stara čiji je novi format izazvao mnogo pažnje. Po prvi put ikada najzvučnija košarkaška imena na svijetu bila su podijeljena u tri tima - dva američka i jedan koji je predstavljao svijet. Tako su u istoj ekipi završili Nikola Jokić i Viktor Vembanjama, centri Denver Nagetsa i San Antonio Sparsa.

Njih dvojica se već godinama dosta dobro znaju jer vode borbe na terenima u SAD, ali sada su bili dio istog tima - kao i prošle godine kada se dogodio jedan momenat koji svi navijače pamte. Srpski košarkaš Nikola Jokić silno se iznenadio 2025. godine kada je u svlačionici vidio Viktora Vembanjamu sa knjigom, pa mu je Francuz objašnjavao da pred svaki meč uzme da čita. Jokićeva reakcija postala je hit na internetu...

Kada su se sreli u Los Anđelesu i srdačno pozdravili jer su u dobrim odnosima, Jokić je "pecnuo" Vembanjamu. Odmah ga je upitao da li je i ove godine ponio knjigu na Ol-star, ali je mladi francuski košarkaš imao spreman odgovor. "Naravno. Ti nisi ponio?", upitao je Vembanjama dok se udaljavao. Pogledajte njihov razgovor:

Što se tiče utakmica koje su odigrali, treba istaći da je Viktor Vembanjama bio igrač koji se najviše trudio u timu svjetskih zvijezda i možda i jedini košarkaš koji je ravnopravno parirao Amerikancima. Sa druge strane, Nikola Jokić ni ovaj meč na Ol-staru nije shvatio ozbiljno - igrao je samo na početku prve utakmice, a zatim sa Lukom Dončićem navijao sa klupe za rezerve.

Preostala dvojica igrača iz svjetskog tima, bek Oklahome Šej Gildžes-Aleksander i krilo Milvokija Janis Adetokunbo nisu ni bili na raspolaganju treneru Darku Rajakoviću zbog povreda koje ih muče u posljednje vrijeme. Dvojica osvajača MVP nagrada bodrili su ekipu koja bez njih na parketu nije mogla da odgovori američkim košarkašima.

Bonus video:

Pogledajte

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić Viktor Vembanjama All Star NBA liga

