Igor Štimac o sarajevskim medijima: Ne zamjeram im ništa, ima mnogo frustriranih ljudi

Nebojša Šatara
Trener Zrinjskog Igor Štimac izjavio je da ga kritike i analize njegovih privatnih objava u pojedinim sarajevskim medijima ne pogađaju i da nema razloga da ga takve stvari izbace iz takta.

Igor Štimac o sarajevskim medijima: Ne zamjeram im ništa, ima mnogo frustriranih ljudi Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U intervjuu za mostarski “Večernji list”, Igor Štimac je istakao da razumije da u javnosti BiH postoji mnogo nezadovoljnih ljudi koji često svoju frustraciju iskazuju kroz napade na druge, ali I odrično odgovorio da ga takve stvari mogu izbaciti iz takta.

“Ne, nema me razloga izbaciti iz takta. Znam da ima puno frustriranih ljudi, puno nesretnih ljudi koji žele liječiti svoju nesreću upirući prstom u druge, okrivljujući ih za svoje nedaće i probleme. Ne zamjeram im ništa. Uostalom, mi smo hrišćanii, tako smo i odgojeni, da ne sudimo drugima, da gledamo sebe, da pomognemo svima oko sebe. Oni u Sarajevu nemaju mi što zamjeriti. Njima sam dao jednu kćer, svoju sam djecu učio da biraju ljude u životu, da ne gledaju vjeru i naciju. Tako da svi oni koji mi zamjeraju, u krivog upiru prstom”, rekao je Štimac.

Govoreći o mogućim novim sankcijama koje bi, prema najavama, mogle biti razmatrane sredinom marta, Štimac je poručio da o tome uopšte ne razmišlja, jer smatra da nije učinio ništa sporno.

“Vjerujem da postoje ljudi koji normalno razmišljaju i koji neće dopustiti da se takvo nešto dogodi, jer nisam ništa loše ni pogrešno učinio. A i da se dogodi, nastaviću da radim sa svojom ekipom, makar to bilo i s tribine”, naglasio je trener mostarskog kluba.

Štimac je otkrio i da je u toku procedura za dobijanje pasoša BiH, na koji ima pravo zbog porodičnih korijena.

“Proces je već pokrenut. Moja majka je prikupila potrebnu dokumentaciju. Dio papira rješava se u Mostaru, a dio u mjestu gdje je rođena, tako da očekujem da će sve uskoro biti završeno”, zaključio je Štimac.

(MONDO)

