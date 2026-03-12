Lil mora da "okrene" i protiv Aston Vile: Poput Crvene zvezde i Englezi slavili u Francuskoj

Lil izgubio od Aston Vile na početku osmine finala Lige Evrope.

Izvor: Sameer Al-Doumy / AFP / Profimedia

Golom engleskog napadača Olija Votkinsa (30), Aston Vila pobijedila je Lil u gostima 1:0 (0:0) i stekla prednost pred revanš na Vila parku sljedeće nedjelje. Ko poijbedi u dvomeču, igraće u četvrfinalu Lige Evrope, a francuski predstavnik moraće da napravi pravi podvig i da u uzastopnim rundama "okreće" rezultatski minus. I protiv Crvene zvezde u prethodnoj rundi izgubio je 0:1 i potom prošao pobjedom na "Marakani" u produžecima (2:0). Ako to bude učinio i protiv jednog od najboljih engleskih timova, vrijednog 547 miliona evra, biće to veliki uspjeh.

Votkins je dao gol u 61. minutu, lijepim udarcem glavom sa oko 11 metara, na asistenciju Argentinca Emilijana Buendije, takođe glavom. Buendija je u završnici imao šansu da donese i velikih 0:2, pokušao je atraktivnim "makazicama", ali nije bio precizan.

Wonerful header by Ollie Watkins



Lille 0-1 Aston Villapic.twitter.com/YaLaWNG2Tv — Goal Gallery (@Goalgallery2)March 12, 2026

Revanš će biti odigran sljedećeg četvrtka.

Rezultati prvih utakmica osmine finala Lige Evrope

Bolonja - Roma 1:1 (0:0)

/Bernardeski 50' - Pelegrini 71'/

(0:0) /Bernardeski 50' - Pelegrini 71'/ Lil - Aston Vila 0:1 (0:0)

/Votkins 61'/

(0:0) /Votkins 61'/ Panatinaikos - Betis 1:0 (0:0)

/Taborda 88'/

(0:0) /Taborda 88'/ Štutgart - Porto 1:2 (1:2)

/Undav 40' - Mofi 21', Mora 27'/

(1:2) /Undav 40' - Mofi 21', Mora 27'/ Selta - Lion 21

Ferencvaroš - Braga

Genk - Frajburg

Notingem Forest - Mitjiland

Bonus video: Gol Olivijea Žirua protiv Zvezde

Pogledajte 00:28 Gol Olivijea Žirua Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)