Lil mora da "okrene" i protiv Aston Vile: Poput Crvene zvezde i Englezi slavili u Francuskoj

Lil izgubio od Aston Vile na početku osmine finala Lige Evrope.
Golom engleskog napadača Olija Votkinsa (30), Aston Vila pobijedila je Lil u gostima 1:0 (0:0) i stekla prednost pred revanš na Vila parku sljedeće nedjelje. Ko poijbedi u dvomeču, igraće u četvrfinalu Lige Evrope, a francuski predstavnik moraće da napravi pravi podvig i da u uzastopnim rundama "okreće" rezultatski minus. I protiv Crvene zvezde u prethodnoj rundi izgubio je 0:1 i potom prošao pobjedom na "Marakani" u produžecima (2:0). Ako to bude učinio i protiv jednog od najboljih engleskih timova, vrijednog 547 miliona evra, biće to veliki uspjeh.
Votkins je dao gol u 61. minutu, lijepim udarcem glavom sa oko 11 metara, na asistenciju Argentinca Emilijana Buendije, takođe glavom. Buendija je u završnici imao šansu da donese i velikih 0:2, pokušao je atraktivnim "makazicama", ali nije bio precizan.
Revanš će biti odigran sljedećeg četvrtka.
Rezultati prvih utakmica osmine finala Lige Evrope
- Bolonja - Roma 1:1 (0:0)
/Bernardeski 50' - Pelegrini 71'/
- Lil - Aston Vila 0:1 (0:0)
/Votkins 61'/
- Panatinaikos - Betis 1:0 (0:0)
/Taborda 88'/
- Štutgart - Porto 1:2 (1:2)
/Undav 40' - Mofi 21', Mora 27'/
- Selta - Lion 21
- Ferencvaroš - Braga
- Genk - Frajburg
- Notingem Forest - Mitjiland
