Lil mora da "okrene" i protiv Aston Vile: Poput Crvene zvezde i Englezi slavili u Francuskoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Lil izgubio od Aston Vile na početku osmine finala Lige Evrope.

Lil poslije zvezde izgubio od aston vile u ligi evrope Izvor: Sameer Al-Doumy / AFP / Profimedia

Golom engleskog napadača Olija Votkinsa (30), Aston Vila pobijedila je Lil u gostima 1:0 (0:0) i stekla prednost pred revanš na Vila parku sljedeće nedjelje. Ko poijbedi u dvomeču, igraće u četvrfinalu Lige Evrope, a francuski predstavnik moraće da napravi pravi podvig i da u uzastopnim rundama "okreće" rezultatski minus. I protiv Crvene zvezde u prethodnoj rundi izgubio je 0:1 i potom prošao pobjedom na "Marakani" u produžecima (2:0). Ako to bude učinio i protiv jednog od najboljih engleskih timova, vrijednog 547 miliona evra, biće to veliki uspjeh.

Votkins je dao gol u 61. minutu, lijepim udarcem glavom sa oko 11 metara, na asistenciju Argentinca Emilijana Buendije, takođe glavom. Buendija je u završnici imao šansu da donese i velikih 0:2, pokušao je atraktivnim "makazicama", ali nije bio precizan.

Revanš će biti odigran sljedećeg četvrtka. 

Rezultati prvih utakmica osmine finala Lige Evrope

  • Bolonja - Roma 1:1 (0:0)
    /Bernardeski 50' - Pelegrini 71'/
  • Lil - Aston Vila 0:1 (0:0)
    /Votkins 61'/
  • Panatinaikos - Betis 1:0 (0:0)
    /Taborda 88'/
  • Štutgart - Porto 1:2 (1:2)
    /Undav 40' - Mofi 21', Mora 27'/
  • Selta - Lion 21
  • Ferencvaroš - Braga
  • Genk - Frajburg
  • Notingem Forest - Mitjiland

Bonus video: Gol Olivijea Žirua protiv Zvezde

Pogledajte

00:28
Gol Olivijea Žirua
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Tagovi

Liga Evrope Lil Aston Vila

