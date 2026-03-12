logo
Dragan Stojković Piksi se vraća na mjesto uspjeha poslije 13 godina

Dragan Stojković Piksi se vraća na mjesto uspjeha poslije 13 godina

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji selektor Srbije Dragan Stojković Piksi biće specijalni gost u Japanu u klubu u kome je legenda.

Dragan Stojković Piksi se vraća na mjesto uspjeha poslije 13 godina Izvor: MN PRESS

Bivšeg selektora fudbalske reprezentacije Srbije Dragana Stojkovića Piksija nismo vidjeli u javnosti još od oktobra kada je dao ostavku usred kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali je odlučio da se pojavi na jako važnom događaju svog nekadašnjeg kluba Nagoje. Piksi je ostavio veliki trag u Japanu, a sada će se poslije 13 godina vratiti na mjesto uspjeha.

On će biti specijalan gost kluba na otvaranju novog stadiona 19. aprila, a sve će biti upriličeno na prvenstvenoj utakmici sa Avispa Fukuokom.

"Sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da će Dragan Stojković Piksi uživo prisustvovati na otvaranju novog stadiona ‚Paloma Mizuho‘ u nedjelju, 19. aprila. Proveo je sedam godina kao igrač i još šest kao trener, donio nam je mnogo radosti i nezaboravnih sjećanja na obje funkcije. Ovo će biti njegova prva posjeta Nagoji poslije skoro 13 godina", navodi se i dodaje:

"U tu čast biće u prodaji specijalni dresovi, koji će biti omaž Stojkoviću, ali i premijum sjedišta koja nude posebno iskustvo. Dođite i pridružite se Piksiju, da zajedno proslavimo otvaranje ovog specijalnog, svetog tla", naveli su Japanci u saopštenju.

Piksi je igrao i trenirao Nagoju na starom stadionu, a sada će biti upriličena ceremonija za otvaranje novog, koji je građen u proteklih pet godina. Očekuje se veliki spektakl, a u čast Stojkovića u prodaji će biti dresovi koji će koštati 29.700 jena, odnosno oko 160 evra.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:05
Piksi odlazi
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

