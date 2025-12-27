Darko Pančev o Srbiji i BiH: Ako je Piksi morao da ode, Paunović je dobar izbor! "Zmajevi" mogu da se nose sa Velsom

Legendarni napadač Crvene zvezde Darko Pančev komentarisao je za RTRS smjenu selektora u Srbiji, ali i šanse reprezentacije Bosne i Hercegovine u baražu za plasman na Mundijal 2026. godine.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/printscreen

Selekcija Srbije nije uspjela da osigura plasman na Svjetsko prvenstvo i ceh za neuspjeh platio je Dragan Stojković, nekadašnji saigrač Darka Pančeva u Crvenoj zvezdi.

Pančev je u intervjuu za RTRS posjetio da se slična situacija desila Slavoljubu Muslinu, nekadašnjem selektoru "orlova", koji je izborio nastup na Mundijalu, a nije vodio ekipu.

"Srbija je sa Muslinom izborila prvenstvo, a on nije ostao selektor - otjerali su ga. Dešavaju se na Balkanu takve stvari. Srbija je ovaj put ostala bez plasmana. Igrala je zadnju utakmicu protiv Albanije u mučnoj atmosferi. Piksiju nije bilo lako. Srbija je na početku igrala bolje, a onda je zadnje dvije godine dosta pala. Ljudi su bili nezadovoljni - treneri su zamjenjiva roba. Piksi je odveo reprezentaciju i na Svjetsko i na Evropsko prvenstvo, što niko prije njega nije uradio 20 godina. Treba da se zahvalimo za ono što je uradio. Njegov uspjeh niko ne može da izbriše. Šta ako ovima koji dolaze ne bude išlo? On je napravio solidan uspjeh, možda je moglo bolje, ali je izborio plasman. Nije bilo uspjeha na Evropskom i Svjetskom prvenstvu, slažem se i ja sam očekivao više, ali ima tu mnogo problema koji ne dozvoljavaju da se napravi određeni uspjeh", rekao je nekadašnji napadač Vardara, Zvezde, milanskog Intera, Lajpciga, Fortune iz Dizeldorfa i švajcarskog Siona.

Izvor: MN PRESS

Govoreći o novom srpskom selektoru Veljku Paunoviću, istakao je da da ga poznaje lično, ali je uvjeren da je u pitanju pametan strateg kojem želi mnogo uspjeha.

"Pokazao je ovih 10 godina da u određenim klubovima dobro radi. Smatram da je dobar izbor kad je već Piksi morao da ide. Fudbal uvijek traži malo vremena. Holandija je velesila u fudbalu, ali ih nema nigdje. Fudbal traži više vremena i treba više da se radi da bi se došlo do uspjeha".

Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Takođe, prokomentarisao je i ekipu Bosne i Hercegovine, koja će igrati u polufinalu baraža za plasman na Mundijal protiv selekcije Velsa 26. marta u Kardifu.

"Sergej Barbarez (selektor BiH, prim.aut) je podmladio reprezentaciju BiH. Čovjek je došao u lošu atmosferu i treba mu vremena da se adaptira. Selektor treba da bude minimum četiri godine, a ne preko noći. Ostavili su ga, Barbareza. Pokazao je bolje igre i rezultate. Gledao sam utakmicu protiv Austrije. Sada igra sa Velsom i mislim da ima šanse. Smatram da je Vels dobra ekipa, ali BiH može da se nosi s njima", podvukao je nekadašnji makedonski fudbaler.

(MONDO)