Kako je Zvezda dovela Belodedića i sačuvala Pančeva od Partizana! Sestru prenijeli preko rijeke, čuvali ih u hotelu!

Čuveni sekretar stručnog štaba Crvene zvezde Vojislav Lalatović Kis ispričao zanimljive detalje o dovođenju najvećih zvijezda na Marakanu.

Vojislav Lalatović Kis (78) proveo je 42 godine u Crvenoj zvezdi i postao sinonim za funkciju sekretara stručnog štaba.

Čuveni Voja Kis bio je operativac za kojeg nije bilo neuspješnog zadatka, a po hijerarhiji je praktično bio treći čovjek kluba, iza Dragana Džajića i Vladimira Cvetkovića.

U intervju za "Glas Srpske" otkrio je kako je Crvena Zvezda dovela Miodraga Belodedića, Darka Pančeva i brojne druge zvijezde, a u ovim transferima on je bio ključni čovjek.

"Najteži zadatak je bila prvenstveno ‘akcija Belodedić’, ali ni ‘operacija Pančev’ nije bila laka. Otišao sam u Rumuniju. Prvi put kad sam išao, Miletova majka je imala vizu, ali sestru je naš čovjek, rođen u Rumuniji, prenio preko reke Nere. Belodedić je već bio u hotelu ‘Mladost’, gdje je imao obezbjeđenje. Nakon sedam mjeseci borbe, našli smo način da ga registrujemo", rekao je Lalatović i objasnio da je borba za Belodedićeve dokumente bila izuzetno opasna.

"Otišao sam ponovo u Rumuniju, išao sam ponovo sa jednim našim čovekom, zvao se Đura Srbin. On je rođen u Rumuniji. Išli smo u Bukurešt, gde smo otvorili stan, koji je bio jako mali. Bio je to rizičan zadatak, u vrijeme Čaušeskua. Glava mi je bila ‘u torbi’. Specijalna policija ‘sekuritatea’ bila je jako opasna. Otvorio sam stan i našao sam potvrdu za vozački ispit. Išao sam sa dvoja kola. Jednim sam išao tamo, a sa drugim kolima sam se vraćao. Dokument sam sakrio u kolima. U povratku išao sam se preko tromeđe Ukrajine, Rumunije i Mađarske na Debrecin. Pokazao sam rumunskim graničarima pasoš, pogledali su i sve je bilo u redu. Dao sam im jabuke, koje sam ranije pripremio i preko Budimpešte se vratio u Beograd. Novinar ‘Tempa’ Jovica Veličković preko jednog svog kolege iz Brazila, iz Rija, koji je bio komšija sa predsjednikom FIFA Žoaom Avelanžom bio je veza da registrujemo Mileta. Mile je bio pod jakim obezbjeđenjem u hotelu Mladost. Dolazili su Galatasaraj i Sporting iz Lisabona po njega”, otkrio je on.

Nakon što je Belodedić stigao u Beograd umiješao se Sporting iz Lisabona.

"Jedan Italijan je bio direktor Sportinga. Došao je u Beograd i doneo punu torbu para i pasoš da vodi Belodedića. Saznao sam za to i očekivao sam da mi Mile to prijavi. Nije uradio to odmah, već mi je saopštio posle treninga. Rekao sam mu: ‘Pa, idi’. Odgovorio je: ’Ne, neću nikad izdati Cveleta i Džaju, pogotovo ne tebe koji si se mučio i mogao da izgubiš glavu zbog mene’. Kasnije smo ga registrovali, oženio se, dobio opremljen stan u Mirijevu od 105 kvadrata. Ilija Najdoski je bio na prvom spratu, pitao me je: ‘Što ja na prvom’? Rekoh mu: ‘Da čuvaš Belodedića da ga neko ne ukrade’ (smijeh)".

Za Darka Pančeva je bio zainteresovan i Partizan, ali uspjela je Crvena Zvezda da ga sačuva.

"Partizan je isto bio zainteresovan za njega, oduzeli su mu pasoš, dali mu poziv za vojsku da ne potpiše za Zvezdu. Otišao sam kod Džaje i Cveleta, koji je rekao: ‘Ništa od Pančeva’. Upitao sam: ‘Kako’? Rekao je da ga je uzeo Partizan. Darkova tadašnja supruga bila je u Londonu sa Partizanovim advokatom Nebojšom Anđelkovićem, dobila je kaparu da Darko ode u Partizan. Kada mi je Cvele to tad rekao, otišao sam u Skoplje sa prijateljima, uzeo sam Darka, doveo sam ga u Beograd. Zatvorio sam ga u Novom Beogradu u jednom stanu. Čuvali smo ga. Kontaktirao sam poslije sa njegvom suprugom, otišli u London i u posljednjem trenutku, trebali smo ići u Beč, gdje smo izvršili uplatu. Prije toga smo svratili u restoran ‘Đorđe’, gde su bili Džaja i Cvele odnosno kompletan Upravni odbor. Cvele je izašao i rekao Džaji: ‘Voja kako kaže, tako će da bude’. Ćutao sam samo. Išli smo sa dva mercedesa i jednim golfom. Imao sam sedmoricu momaka. Rekao sam im: ‘Zmaj, Zemun’, jer je pasoš imao samo jedan moj prijatelj Sava, koji me je vozio i Darkova supruga. Na kraju smo samo nas troje i otišli u Beč, gdje nas je sačekao jedan član uprave Zvezde, direktor banke – sve smo završili i vratili se u Jugoslaviju, gdje su novine brujale zbog Pančeva", ispričao je Lalatović.

Učestvovao je i u dovođenju braće Đorović, zahvaljujući i asistenciji Željka Ražnatovića Arkana, sa kojim je bio u dobrim odnosima.

"Braća Đorović su bili u hotelu ‘Mladost’. Držao ih je Arkan, a čuvao Ljubinko Jevtić. On je bio stari vođa Zvezdinih navijača, pa je otišao u Obilić kod Arkana. Ja sam ih uzeo iz hotela ‘Mladost’ i došli su u Zvezdu. Samo sam ja imao takav odnos sa Arkanom, na tom nivou prijateljski", istakao je čuveni operativac Crvne zvezde.

