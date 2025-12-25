Golman se naljutio i sam izašao sa terena: Skandal u Albaniji, nikome nije bilo jasno šta se dešava

Nerealne scene dogodile su se u albanskom fudbalu gde je golman ekipe Bilisa Žeremi Vašo samo odlučio usred meča da neće više da brani i otišao je u svlačionicu.

Izvor: Printscreen/X/ShefqetFejzo11

Skandal u albanskom fudbalu i nesvakidašnje scene na utakmici tamošnjeg prvenstva. U duelu između Vore i Bilisa golman gostiju Žeremi Vašo odlučio je samostalno da izađe van terena. I to u 44. minutu. Potpuno je zbunio sve na terenu, posebno svoje saigrače i trenera Bilisa.

Vora je u tim momentima vodila sa 2:0, a Vašo je dobio žuti karton i onda potpuno izgubio živce. Rešio je sam od sebe da izađe sa terena. Po reakciji trenera videlo se da izmena nije planirana i da nije postojalo ništa što bi sugerisalo neophodnost izmjene, poput neke povrede ili nečega sličnog.

Albanian football strikes again



After conceding 2 goals against Vora the goalkeeper of Bylis Jeremy Vachoux decided to leave the game on his own (the coach didn’t even said anything to him)



He left the pitch angry and went straight to the locker roompic.twitter.com/FSIdrlTaJK — Shefqet Fejzo (@ShefqetFejzo11)December 24, 2025

Samo je prošao pored klupe, skinuo dres i otišao u svlačionicu. Zamenio ga je Renato Bećaj. Do kraja meča Vora je dala još dva gola, a gosti jedan. Ukupno je Vora slavila sa 4:1, mada malo ko priča o samoj utakmici, već o detalju koji je zbunio sve.

Što se Vašoa tiče on je u Albaniju stigao iz Švajcarske gdje je branio za Lozanu. Karijeru je počeo u francuskom Lansu, branio je zatim za Orlean i Dankerk, dok je dio sezone proveo i u Venecueli braneći za ekipu Karaboba.