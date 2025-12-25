logo
Golman se naljutio i sam izašao sa terena: Skandal u Albaniji, nikome nije bilo jasno šta se dešava

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Nerealne scene dogodile su se u albanskom fudbalu gde je golman ekipe Bilisa Žeremi Vašo samo odlučio usred meča da neće više da brani i otišao je u svlačionicu.

Golman albanskog Bilsa napustio teren usred utakmice Izvor: Printscreen/X/ShefqetFejzo11

Skandal u albanskom fudbalu i nesvakidašnje scene na utakmici tamošnjeg prvenstva. U duelu između Vore i Bilisa golman gostiju Žeremi Vašo odlučio je samostalno da izađe van terena. I to u 44. minutu. Potpuno je zbunio sve na terenu, posebno svoje saigrače i trenera Bilisa.

Vora je u tim momentima vodila sa 2:0, a Vašo je dobio žuti karton i onda potpuno izgubio živce. Rešio je sam od sebe da izađe sa terena. Po reakciji trenera videlo se da izmena nije planirana i da nije postojalo ništa što bi sugerisalo neophodnost izmjene, poput neke povrede ili nečega sličnog.

Samo je prošao pored klupe, skinuo dres i otišao u svlačionicu. Zamenio ga je Renato Bećaj. Do kraja meča Vora je dala još dva gola, a gosti jedan. Ukupno je Vora slavila sa 4:1, mada malo ko priča o samoj utakmici, već o detalju koji je zbunio sve.

Što se Vašoa tiče on je u Albaniju stigao iz Švajcarske gdje je branio za Lozanu. Karijeru je počeo u francuskom Lansu, branio je zatim za Orlean i Dankerk, dok je dio sezone proveo i u Venecueli braneći za ekipu Karaboba.

