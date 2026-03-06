"Čekamo te ponovo, u tvojoj dvorani!" Rukometaš Borca vodi najvažniju bitku, oglasio se klub

Andrija Pećanac nalazi se na intenzivnoj njezi.

Izvor: MONDO

U danima pripreme derbija sa Vogošćom, Rukometni klub Borac m:tel saopštio je i loše vijesti.

Mladi rukometaš Andrija Pećanac, član drugog tima koji se takmiči u Drugoj ligi Republike Srpske, nalazi se na intenzivnoj njezi Univerzitetsko-kliničkog centra u Banjaluci, gdje je smješten nakon ozbiljnih zdravstvenih problema.

Ovim povodom, klub iz Gospodske ulice oglasio se na društvenim mrežama, pruživši podršku svom članu.

"Cijela crveno-plava porodica danas misli na jednog momka. Naš mladi rukometaš, Andrija Pećanac, trenutno se nalazi na intenzivnoj njezi Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci.

Andrija je član našeg drugog tima koji se takmiči u Drugoj ligi Republike Srpske, a sada igra svoju najvažniju utakmicu do sada. Poznajemo ga kao borca na terenu, a ne sumnjamo da će istu tu snagu i hrabrost pokazati i sada.

U ime svih igrača, trenera i navijača RK Borac, Andriji želimo što brži oporavak. Čekamo te ponovo u tvojoj dvorani, na tvom parketu.

Drži se! Svi smo uz tebe!", napisano je iz Borca.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)