"Oni igraju bez pritiska, a mi nismo znali da odgovorimo": Obradović zna zašto je Zvezda izgubila važan meč

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je utiske poslije poraza svog tima od Bajerna.

Saša Obradović o utakmici Crvena zvezda Bajern Izvor: Youtube/KK Crvena zvezda Meridianbet/printscreen

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je prve utiske poslije poraza od Bajerna (80:85). Šef struke tima sa Malog Kalemegdana nije bio zadovoljan rezultatom svog tima, posebno odbranom, a potom i poenterskim učinkom. Na kraju, meč je presudila činjenica da se tim nije dobro nosio s pritiskom, a djelimično je i koncentracija tima bila faktor poraza.

"Čestim Bajernu, zaslužili su pobjedu. Mi smo poklekli pod pritiskom i iz tog razloga nismo pružili partije kakve su karakteristične za nas", rekao je Obradović.

"Ne bih komentarisao tabelu, sve se mijenja iz meča u meč. Sigurno da mnogo znači u negativnom smislu ovaj poraz, nije lako igrati pogotovo protiv ekipa kao što je Bajern - ima kvalitet, a nema pritisak rezultata. U ovom meču se nismo dobro nosili s pritiskom, procenat šuta je bio ispod nivoa, negdje kad bih poredio utakmice u kojima nismo zavisili od tri poena, kao na primjer Žalgiris, nismo ubacivali trojke pa smo pobijedili. Bez obzira na težinu utakmice, nismo igrali dobro u odbrani. Tako smo dali ritam Bajernu. U drugom poluvremenu drugačija slika je bila. Ratam-Mejs nije imao ulogu, sad igra bez pritiska i pronađe se ritam. Mi nismo parirali, pogotovo ne u odbrani", dodao je trener Zvezde.

"Treba vidjeti šta smo mi radili u napadu, imali smo promašene otvorene šuteve koje obično dajemo. Luča na četvorci može to da igra, visinom, znanjem, svime. Ako pričamo o odbrani pogotovo u tim izolacijama na kraju, nismo individualnu taktiku dobro uradili, to govori o koncentraciji", rekao je Obradović.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Bajern košarka Evroliga treneri Saša Obradović

