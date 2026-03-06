Meč između Crvene zvezde i Bajerna prekinut je u jednom trenutku zbog toga što su sudije gledale snimak i dosudile nesportsku grešku Ebuke Izundua.

Izvor: Arena Sport 1

Crvena zvezda nije dobro počela meč protiv Bajerna u "Beogradskoj areni", a čini se da je to dovelo i do nervoze, tako da smo sredinom druge deonice vidjeli i nesportsku grešku za Ebuku Izundua.

Nikome u "Beogradskoj areni" nije bilo jasno šta se desilo sem klupi Bajerna koja je "skočila" na sudije, nakon što je Obradović pozvao tajm-aut. Prilikom izlaska sa terena, Izundu je bio u duelu sa Ksavijerom Rejtan-Mejsom koji ga je očigledno nečim tada isprovocirao, pa je Nigerijac reagovao i odgurnuo ga glavom. Pogledajte taj trenutak:

Pogledajte 00:42 Ebuka Izundu udara igrača Bajerna glavom Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Sudije su dugo gledale snimak, tražile su pravi ugao i na kraju su presudile da je Ebuka Izundu kriv, tako da je Nigerijac za ovaj prekršaj dobio nesportsku grešku, i vrlo brzo su gosti od +13 došli do +16.

Vidi opis Zbog ovoga je prekinut meč Zvezde i Bajerna: Pogledajte šta je uradio Ebuka Izundu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Već u sljedećem napadu Ebuka Izundu je uspio da postigne atraktivne poene zakucavanjem, što je "zapalilo" publiku, pa ovaj njegov potez na kraju ne mora da se odrazi negativno na ekipu, štaviše moglo bi da se desi da je razbudi i da je uvede u potreban ritam.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!