logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Juče potres mozga, danas navija za Zvezdu: Zbog ovoga je Mateuš miljenik svih Delija!

Juče potres mozga, danas navija za Zvezdu: Zbog ovoga je Mateuš miljenik svih Delija!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mateuš Magaljaeš došao da navija za košarkaše Crvene zvezde poslije potresa mozga u Novom Pazaru.

Mateuš nakon potresa mozga na utakmici KK Crvena zvezda Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Brazilski golman Mateuš Magaljaeš stigao je ljetos u Crvenu zvezdu i nije mu dugo trebalo da postane miljenik Delija. Nije to samo zbog fantastičnih odbrana tokom čitave sezone, nego i zbog toga što je pokazao veliko poštovanje prema crveno-bijelim bojama - i prema fudbalskom i košarkaškom klubu.

Tako je Mateuš redovan posjetilac mečeva Crvene zvezde u Evroligi (čak je bio i na mečevima ABA lige), a stigao je na meč protiv Bajerna večeras u "Beogradskoj areni" iako je dan ranije doživio potres mozga na meču u Novom Pazaru.

Zbog ovoga će ga navijači Crvene zvezde sigurno još više zavoljeti, a kao što je poznato prethodnih dana pričalo se o tome da bi Mateuš mogao da ode nazad u Brazil, gdje ga traži Botafogo, što će se teško desiti kada se zna kakav je odnos uspio da ostvari sa navijačima u Srbiji.

Inače, Mateuš se pojavio u dresu Jaga dos Santosa, svog zemljaka, dok je sa druge strane brazilski plejmejker obukao baš dres golmana, u znak podrške posle teške povrede u Novom Pazaru:

Pogledajte

00:15
Jago dos Santos u dresu Mateuša
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

BONUS VIDEO:

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda Evroliga Mateuš Magaljaeš Jago dos Santos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC