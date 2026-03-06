Juče potres mozga, danas navija za Zvezdu: Zbog ovoga je Mateuš miljenik svih Delija!

Mateuš Magaljaeš došao da navija za košarkaše Crvene zvezde poslije potresa mozga u Novom Pazaru.
Brazilski golman Mateuš Magaljaeš stigao je ljetos u Crvenu zvezdu i nije mu dugo trebalo da postane miljenik Delija. Nije to samo zbog fantastičnih odbrana tokom čitave sezone, nego i zbog toga što je pokazao veliko poštovanje prema crveno-bijelim bojama - i prema fudbalskom i košarkaškom klubu.
Tako je Mateuš redovan posjetilac mečeva Crvene zvezde u Evroligi (čak je bio i na mečevima ABA lige), a stigao je na meč protiv Bajerna večeras u "Beogradskoj areni" iako je dan ranije doživio potres mozga na meču u Novom Pazaru.
Zbog ovoga će ga navijači Crvene zvezde sigurno još više zavoljeti, a kao što je poznato prethodnih dana pričalo se o tome da bi Mateuš mogao da ode nazad u Brazil, gdje ga traži Botafogo, što će se teško desiti kada se zna kakav je odnos uspio da ostvari sa navijačima u Srbiji.
Inače, Mateuš se pojavio u dresu Jaga dos Santosa, svog zemljaka, dok je sa druge strane brazilski plejmejker obukao baš dres golmana, u znak podrške posle teške povrede u Novom Pazaru:
