Bajern je slavio u Beogradu, u 30. kolu Evrolige.

Crvena zvezda poražena je u 30. kolu Evrolige, pošto je Bajern Svetislava Pešića bio bolji 85:80. Tim Saše Obradovića nije sjajno počeo meč, ali je po ko zna koji put pokazao karakter i posebno odbranom uspio da se vrati u susret, izjednači, preokrene i tako u krug. Na kraju, tim sa Malog Kalemegdana nije uspio da "prelomi" u najvažnijim momentima.

Činilo se da Bajern ima kontrolu nad utakmicom, ali je drugo poluvrijeme pokazalo da je Zvezda moćan tim. Ekipa je u trećoj četvrtini uspjela da se vrati u meč, a posebno su bili važni Čima Moneke i Džordan Nvora koji su vodili tim. Ipak, Bajern se nije predavao, iako je tek povremeno uspijevao da veže nekoliko poena, ekipa Svetislava Pešića je sve vrijeme bila korak ispred Zvezde.

Činilo se daje trojka Ognjena Dobrića krajem treće četvrtine bila momentum koji je pokazao da je Zvezda u dobrom ritmu i da se vraća u meč, ali crveno-bijeli nikako nisu uspjeli da prelome. Tako se igralo sve do početka četvrte četvrtine, kad su Izundu i Nvora donijeli preokret 76:73, ali je Zvezda baš tad stala. U posljednjih pet minuta meča uspjela je da postigne skromnih četiri poena i to je jedini razlog zbog kojeg je tim Saše Obradovića na domaćem terenu poražen.

Na drugoj strani Bajern je od prve sekunde bio spreman da parira rivalu, krenuo je čvrsto i pored vatrene atmosfere u Areni. Tim je posebno vodio Nenad Dimitrijević koji je bio borben na obje strane terena, uz solidan šut za tri poena. Naravno, kao i inače bilo je teško sačuvati Andreasa Obsta, pa i ako Nijemac nije imao sjajno šustersko veče izvan linije 6,75, ipak je uspio da pronađe važne poene u ovom susretu.

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 9 (8 as), Batler 10 (6 as), Davidovac, Kalinić, Dobrić 3, Izundu 9, Motiejunas 4, Bolomboj 6, Nvora 10 (5 sk), Odželej 7 (5 sk), Moneke 22 (6 sk), Dos Santos.

Bajern: Dimitrijević 11, Da Silva, Ratan-Mejes 13, Gifaj 6, Vojtman, Džesap 8, Lučić 7, Obst 16 (5 sk), Holc, Majk 5 (6 sk), Gebrijel 9, Mekormark 10.

