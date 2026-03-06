Bajern je slavio u Beogradu, u 30. kolu Evrolige.
Crvena zvezda poražena je u 30. kolu Evrolige, pošto je Bajern Svetislava Pešića bio bolji 85:80. Tim Saše Obradovića nije sjajno počeo meč, ali je po ko zna koji put pokazao karakter i posebno odbranom uspio da se vrati u susret, izjednači, preokrene i tako u krug. Na kraju, tim sa Malog Kalemegdana nije uspio da "prelomi" u najvažnijim momentima.
Činilo se da Bajern ima kontrolu nad utakmicom, ali je drugo poluvrijeme pokazalo da je Zvezda moćan tim. Ekipa je u trećoj četvrtini uspjela da se vrati u meč, a posebno su bili važni Čima Moneke i Džordan Nvora koji su vodili tim. Ipak, Bajern se nije predavao, iako je tek povremeno uspijevao da veže nekoliko poena, ekipa Svetislava Pešića je sve vrijeme bila korak ispred Zvezde.
Činilo se daje trojka Ognjena Dobrića krajem treće četvrtine bila momentum koji je pokazao da je Zvezda u dobrom ritmu i da se vraća u meč, ali crveno-bijeli nikako nisu uspjeli da prelome. Tako se igralo sve do početka četvrte četvrtine, kad su Izundu i Nvora donijeli preokret 76:73, ali je Zvezda baš tad stala. U posljednjih pet minuta meča uspjela je da postigne skromnih četiri poena i to je jedini razlog zbog kojeg je tim Saše Obradovića na domaćem terenu poražen.
Na drugoj strani Bajern je od prve sekunde bio spreman da parira rivalu, krenuo je čvrsto i pored vatrene atmosfere u Areni. Tim je posebno vodio Nenad Dimitrijević koji je bio borben na obje strane terena, uz solidan šut za tri poena. Naravno, kao i inače bilo je teško sačuvati Andreasa Obsta, pa i ako Nijemac nije imao sjajno šustersko veče izvan linije 6,75, ipak je uspio da pronađe važne poene u ovom susretu.
Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 9 (8 as), Batler 10 (6 as), Davidovac, Kalinić, Dobrić 3, Izundu 9, Motiejunas 4, Bolomboj 6, Nvora 10 (5 sk), Odželej 7 (5 sk), Moneke 22 (6 sk), Dos Santos.
Bajern: Dimitrijević 11, Da Silva, Ratan-Mejes 13, Gifaj 6, Vojtman, Džesap 8, Lučić 7, Obst 16 (5 sk), Holc, Majk 5 (6 sk), Gebrijel 9, Mekormark 10.
Kraj, Bajern je pobijedio Crvenu zvezdu 85:80
40' Tajm-aut za Zvezdu
Klupa Zvezde pozvala je minut odmora, nije bilo promjena u rezultatu. Ostalo je 84:80 za Bajern.
38' Igra se još dva minuta
Neizvesnost u Areni raste, a igra se koš za koš. Kalinić je ušao umjesto Batlera. Trenutno je 84:80 za Bajern.
37' Poeni Bajerna
Ratan-Mejs je postigao važne poene za goste na polaganju, sad je 80:78 za Bajern.
37' Neriješeno
78:78 Dimitrijević nije pogodio, a Moneke je bio ažuran na skoku. Na drugoj strani Kalinić nije pogodio.
36' Zvezda i dalje vodi
76:75 za Zvezdu. Bajern je imao dobru priliku da napadne koš Zvezde, ali se spetljao, a domaćin u međuvremenu postavio odbranu. Na kraju, Obst je uspio da dođe do poena.
34' Zvezda vodi
76:73 za Zvezdu. Zvezda se odbranila, a Mekintajer je uspio da uhvati loptu u odbrani.
32' Tijesno u Areni
73:72 za Bajern. Zvezda se dobro brani, a poenima Izundua koji je pokupio promašaj ispod koša uspjela je da smanji zaostatak.
Kraj treće četvrtine, 72:70 za Bajern
30' Ekipe se smjenjuju u vođstvu
72:70 za Bajern. Odželej je pogodio, a onda je na drugoj strani Mejs bio precizan, pa zatim Izundu za Zvezdu. Igra se koš za koš.
28' Egal u Areni
Moneke je pogodio trojku i sad je neriješeno. Trenutno je 62:62.
Šta radi Ognjen Dobrić!
Kapiten Crvene zvezde ne igra samo agresivnu odbranu, već pomaže i u napadu. Postigao je trojku, a potom je iznudio i faul.
26' Zvezda propustila priliku za vođstvo
58:56 za Bajern. Zvezda je imala napad, ali je Nvora izgubio loptu.
15' Nvora pronašao ritam
58:54 za Bajern. Dimitrijević je dobio faul u napadu, a prije toga Nvora je pogodio nove važne poene za Bajern. Sa druge strane, Pešić je dobio tehničku.
Pogledajte trojku Batlera uz zvuk sirene
Poluvrijeme! 50:43 za Bajern
Batler je smanjio zaostatak uz zvuk sirene! Postigao je trojku sa pola terena, gotovo iz nemoguće pozicije.
20' Poeni za Zvezdu
Moneje je uspio u kontranapadu da dođe do poena za Zvezdu. Sad je 50:40 za Bajern.
19' Problem za Zvezdu
50:36 za Bajern. Navijači u Areni negoduju zbog sudijske odluke, a onda je i Saša Obradović dobio tehničku iz istih razloga, prema njihovom mišljenju Moneke je bio fauliran, a sudije to nisu svirale. Obst se našao na liniji penala i pogodio je.
19' Nema poena
46:36 za Bajern. Moneke je pokušao za tri poena u jednom vrlo brzom napadu Zvezde. Na drugoj strani Dimitrijević je probao sa poludistance, ali i on je promašio.
17' Zvezda se vratila u meč!
41:32 za Bajern. Nakon što je pogodio Odželej, poene je postigao i Mekintajer. Zvezda je znatno smanjila zaostatak, a Pešić je morao da pozove još jedan tajm-aut.
17' Tajm-aut za Bajern
41:28 za Bajern. Svetislav Pešić pozvao je minut odmora za svoj tim, a nakon što je Batler sa linije penala oba puta pogodio. Dimitrijević je pokušao da dođe do poena naspram Nvore poslije pauze, ali nije uspio.Izvor: MN PRESS
16' Poeni za Zvezdu
39:26 za Bajern. Mekintajer je ponovo napao, ali nije uspio da pogodi. Napad je ponovo bio za Zvezdu, tad je Nvora fauliran i sad je na liniji penala - prvi put je pogodio, drugi nije.
15' Mekintajer za tri!
36:25 za Bajern. Bajern je ispunio bonus i to je ono što u narednih pet minuta Zvezda mora da iskoristi. Mekintajer je potom pogodio važnu trojku!
14' Sudije gledaju snimak
Sudije na insistiranje klupe Bajerna gledaju snimak. U trenutku kad je Zvezda pozvala minut odmora Izundu je u prolazu udario igrača Bajerna.Izvor: MN PRESS
14' Tajm-aut Zvezde
Saša Obradović je morao da reaguje nakon što je Bajern vezao 5:0. Mejs je pogodio trojku, a onda i Gifaj za dva. Trenutno je 33:20 za Bajern.
13' Batler smanjuje
Bajern je stigao na "plus" 10, ali je Batler sa linije penala smanjio na 28:20.
12' Zvezda bez rješenja!
Nvora je pokušao za tri, protok lopte je bio dobar, ali Zvezda ponovo nije došla do poena. Trenutno je 26:18 za Bajern.
Kraj prve četvrtine, 23:17 za Bajern
Gebrijel je vezao seriju 4:0 u finišu prve četvrtine i tako napravio nešto veću razliku.
9' Poeni Bolomboja!
19:17 za Bajern. Bajern nije uspio da poentira, a na drugoj strani se Bolomboj sjajno snašao i poslije dodavanja Jaga ispod koša došao do poena.
8' Zvezda nema rješenje za napad Bajerna
16:15 za Bajern. Ajzea Majk je pogodio trojku i može se reći da je napad Bajerna zaista sjajan. Na drugoj strani, domaćin nije uspio da pogodi.
6' Novi poeni Dimitrijevića
14:11 za Bajern. Bajern vodi novom trojkom Dimitrijevića, Makedonac je ostao sam i kaznio Zvezdu.
6' Neriješeno!
Rezultat je 9:9. Poslije serije Bajerna, Zvezda je uzvratila istom mjerom! Motiejunas je započeo, nastavili Moneke i Mekintajer, a onda je na drugoj strani Mekormak izjednačio.
2' Bajern vodi
5:2 za Bajern. Poslije poena Motiejunasa Bajern je vezao 5:0, prvo je Dimitrijević postigao trojku, a onda je i Majk sa linije penala donio poene.
Starteri
Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Kanilić, Nvora, Moneke, Motiejunas
Bajern: Dimitrijević, Obst, Lukić, Majk, Mekormak
Ovacije za Svetislava Pešića
Sastavi!
Crvena zvezda: Mekintajer, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Jago
Bajern: Dimitrijević, Da Silva, Ratan-Mejs, Gifaj, Vojtman, Džesap, Lučić, Obst, Holac, Majk, Gebrijel, Mekormak
Posebna podrška košarkašima Zvezde
Odželej: Imamo mnogo talenta
"Mislim da je za nas to organizacija napada. Ponekad se mučimo. Imamo toliko talenta i uvijek želimo da pronađemo najbolja rješenja. Pokušavamo da poboljšamo našu komunikaciju kako bismo znali gdje smo u napadu, ali i u odbrani", rekao je Semi Odželej, prvotimac Crvene zvezde.Izvor: EK/Eurokinissi Sports
Obradović: Imaju najboljeg trenera na svijetu
"Ekipa koja igra vrlo timsku košarku. Trener (Svetislav Pešić) koji je najbolji svih vremena, negdje i naš uzor kako bi možda trebalo da to izgleda. Rezultatski teško dostižan i on i ovi neki prije toga. Ali s druge strane, dovoljno govori o tome koliko čovjek i sa malo većim brojem godina i dalje ima mogućnost adaptacije i fleksibilnosti u odnosu na taktiku. Pošto ga znam i igrao sam za njega, mogu da kažem da je čovjek koji može da se prilagođava na nove generacije i na nove trendove u košarci. To je stvarno fenomenalno i vidi se da mu glava još radi. Znači, timska košarka, lopta u svačijim rukama... Naravno, uvijek je teško bazirati odbranu na takvu ekipu. Zna se da su dobre, glavne zvijezde su i dalje Obst, Lučić i bekovi koji isto mogu da budu prijetnja. Mislim da prije svega timski moramo istom snagom fizički da odgovorimo, jer će da bude fizički vrlo zahtevno", rekao je Saša Obradović.Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Dobro došli!
