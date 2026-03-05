"Imamo toliko talenta, a ponekad se mučimo": Semi Odželej otkrio Zvezdin najveći problem

Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej otkrio šta je najveći problem u timu Saše Obradovića.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde imaju velike planove u tekućoj sezoni Evrolige, a da bi ih ostvarivali moraju da pobjeđuju u nastavku ligaškog dijela. Naredni rival je Bajern iz Minhena, a pred tu utakmicu pričao je i univerzalac Semi Odželej koji kod Saše Obradovića igra na tri pozicije.

Iako je Zvezda u dobrom momentumu i u dobroj poziciji na tabeli, Odželej ne bježi od toga da postoji problem u timu. Po njegovim riječima, crveno-bijeli bi mogli da budu malo bolji u napadu i da se bolje organizuju kada napadaju koš protivnika.

"Mislim da je za nas to organizacija napada. Mislim da se ponekad mučimo. Imamo toliko talenta i uvijek želimo da pronađemo najbolja rješenja. Pokušavamo da poboljšamo našu komunikaciju kako bismo znali gdje smo u napadu, ali i u odbrani", rekao je Semi Odželej, prvotimac Crvene zvezde.

Odželej je svjestan da je Bajern težak protivnik jer su uspjeli da uhvate formu od dolaska trenera Svetislava Pešića, ali vjeruje i da je njegov tim sposoban za plasman u plej-of ove sezone. Svaki meč će za Zvezdu biti podjednako važan, a Bajern je samo prvi u nizu.

"Bio je ovo mentalni odmor, znamo koliko je ovaj dio sezone važan. Sada smo fokusiraniji i spremniji", istakao je Odželej i prokomentarisao šanse za plasman u plej-of: "Sto odsto sam uvjeren da imamo momke koji mogu to da urade. Da li ćemo uraditi ili ne, zavisiće od svake utakmice. Krećemo od ove sutrašnje. Bajern je uvijek znao da igra, vratili su se. Talentovani su na svim nivoima, imaju igrače koji mogu da promijene tok meča. Mogu da pobijede svakog i mi to znamo."

Crvena zvezda novo kolo u Evroligi čeka sa učinkom 17-12 u dosadašnjem dijelu sezone, a trenutno formira krug sa ekipama Žalgirisa i Barselone. Ta tri tima zauzimaju mjesta šest, sedam i osam pa je jasno da nas čeka nevjerovatna borba do kraja ligaškog dijela sezone za što bolju poziciju pred doigravanje. Ekipa Bajerna ima skor 12-17 i ne mašta o plej-ofu ili plej-inu.