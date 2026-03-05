Vojvodina odbila 2.000.000 evra za kapitena: Zna se i ko je htio da odvede bivšeg igrača Zvezde

Novosađani nisu željeli da prodaju Njegoša Petrovića za dva miliona evra.

Fudbalski klub Vojvodina mogao je u januaru da proda jednog od svojih najboljih igrača, ali je predsjednik kluba Dragoljub Zbiljić procijenio da 2.000.000 evra nije dovoljno novca za Njegoša Petrovića (26)! Predsjednik novosadskog kluba prekinuo je pregovore jer je zaključio da su Petrovićev kvalitet i iskustvo neophodni ekipi za ostvarivanje ciljeva u nastavku sezone.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Ludogorec iz Razgrada - u kojem već blista Petar Stanić - bio je spreman da ponudi 1.500.000 evra odmah i još 500.000 kroz bonuse na osnovu učinka u narednom periodu. Mogao je tako Njegoš Petrović da dodatno napuni kasu kluba koji je tokom januara ostvari dva velika transfera jer je Kolinsa Sičendžea prodao u Englesku, a Stefana Bukinca u Švajcarsku.

Sičendže je za 2,2 miliona evra prešao u Čarlton, dok je Bukinac za 2,5 miliona evra pojačao Jang bojs. Vjerovatno su i ta dva veoma unosna transfera uticala na Vojvodinu, koja je odlučila da sačuva Njegoša Petrovića. Jedan od najbitnijih igrača Vojvodine ostao je u klubu koji ga je prije godinu i po dana platio 800.000 evra.

Podsjećamo, Njegoš Petrović je ponikao u Radu, a zatim punu afirmaciju stekao u dresu Crvene zvezde sa kojom je imao uspjehe i na domaćoj i na međunarodnoj sceni. Osvojio je tri šampionske titule i dva Kupa Srbije prije nego što se preselio u Granadu sa kojom je bio najbolji u drugom rangu španskog fudbala. Petrović je u Španiju otišao u transferu teškom 1,5 miliona evra, ali se nakon iskustva u Segundi i Primeri vratio u srpski fudbal - prvo na pozajmicu u Vojvodinu, a zatim su Novosađani otkupili njegov ugovor.

Njegoš Petrović je za Vojvodinu odigrao 86 mečeva uz 12 golova i sedam asistencija, a često je nosio i kapitensku traku u klubu sa "Karađorđa". Narednom utakmicom u dresu Vojvodine izjednačiće broj mečeva koje je svojevremeno odigrao u Crvenoj zvezdi, sa kojom je nastupao i u Ligi šampiona i u Ligi Evrope.