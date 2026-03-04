"Moram javno da kažem, neki se raduju kad gubimo": Tanjga progovorio o skandiranju navijača koji ga tjeraju

Miroslav Tanjga se poslije pobjede protiv Trajala obratio navijačima Vojvodine koji su mu skandirali da ode iz kluba.

Vojvodina je tek poslije penal serije uspjela da prođe Trajal i dođe do polufinala Kupa Srbije. Poslije 90 minuta je bilo neriješeno (1:1), a u penal seriji je golman Matija Gočmanac "zaključao" gol i odbranio četiri penala. O svemu tome pričao je trener Miroslav Tanjga.

"Očekivali smo tešku utakmicu, naš protivnik je već izbacio dva prvoligaša. Mi se nalazimo u lošoj fazi, izgubili smo dvije utakmice, ekipa je izgubila dosta na samopouzdanju", počeo je Tanjga.

Zatim se obratio navijačima koji su mu sa tribina skandirali da ode iz kluba.

Zatim se obratio navijačima koji su mu sa tribina skandirali da ode iz kluba.

"Vidjeli ste, znate kakva je publika u Novom Sadu. Pola dolazi da navija za nas, pola protiv nas, iako su svi Novosađani. Drago mi je što pravi navijači nisu navijali protiv nas, nego su nas podržavali. Svi koji se malo razumiju u fudbal su shvatili da je teška utakmica, dosta promašenih šansi, promašen penal u posljednjem minutu. Pravi navijači moraju da shvate i da podrže ekipu kada ne ide."

"Neki se više raduju kad gubimo nego kad dobijamo"

Moglo je da se vidi da je iskusni stručnjak dosta ljut zbog skandiranja sa tribina i zbog toga što ne osjeća podršku publike u Novom Sadu trenutno.

"Nažalost, ovde ima grupa ljudi koja nas ne podržava i raduju se više kada gubimo nego kada dobijamo. To moramo javno da kažemo. Vojvodina posljednjih par godina nema ovakve rezultate posebno poslije pet-šest prodatih igrača i pune kase u klubu. Nismo se pojačali, ne zato što nismo mogli, nego nismo našli adekvatna pojačanja i ostali na tom kadru. Treći smo na tabeli, ušli smo u polufinale Kupa. Oni koji se raduju našim neuspjesima, moraće još malo da sačekaju. To je to", zaključio je Tanjga.