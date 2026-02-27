Tanjga naribao fudbalere Vojvodine: Svako mora da se pogleda i postavi sebi pitanje

Miroslav Tanjga poručuje da svako od fudbalera Vojvodine ima dio odgovornosti za debakl protiv Novog Pazara.

Vojvodina je prethodnog vikenda propustila priliku da se približi Partizanu pošto je doživjela katastrofu na "Karađorđu" i to protiv svog nekadašnjeg trenera Nenada Lalatovića. Novi Pazar je slavio 3:0 protiv Vojvodine, što je ozbiljno prodrmalo sve u Novom Sadu, a slijedi vrlo teška utakmica protiv Železničara u Pančevu.

"Prespavali smo Novi Pazar, ali činjenica je da su te unaprijed dobijene utakmice na papiru uglavnom i bile najteže, što se pokazalo više puta. Prošle godine smo imali takav meč sa TSC-om pa sa IMT-om, kada se očekivalo da kapitalizujemo dobre serije, uvijek smo nekako ulazili letargično. To je jedan od razloga što smo i ovaj meč prespavali i izgubili. To nije bio meč koji smo željeli. Napravili smo dva defanzivan i jedan ofanzivni faul i to je dokaz koliko nismo bili prisutni. To je sada iza nas i okrećemo se Železničaru", rekao je Tanjga uoči meča.

"U Pančevu nas čeka još jedna teška utakmica. U pitanju je dobra i organizovana ekipa, što pokazuje i sam plasman. Nama po ko zna koji put ne odgovara vještački teren, ali to više nije alibi, jer u našoj ligi ima pet terena sa vještačkom travom, što je po mom mišljenju malo poražavajuće. Normalno je da se mi spremamo kao i za svaku, u igri su tri boda, nema panike. Imamo bodovni saldo koji nas drži bez tolikog pritiska. Ipak, ne smijemo da vežemo dvije utakmice ispod očekivanja. Daćemo sve od sebe da odigramo dobro, agresivno i uz želju za pobjedom, možemo da se nadamo bodovima", naglasio je trener Vojvodin i dodao da su svi igrači spremni osim Džona Merija koji će zbog temperature vjerovatno propustiti gostovanje u Pančevu.

Tanjga je tražio od svoje ekipe da reaguje i da u subotu od 16 časova u Pančevu pokaže da je Novi Pazar bio samo jedan loš dan, a nikako najava lošije forme "stare dame".

"Mnogo puta nešto očekujemo što na kraju ne dobijemo kao odgovor. Ja očekujem poslije ovakve jedne blamaže, da kod kuće izgubimo 0:3, svako mora da se pogleda i postavi sebi pitanje gdje sam ja u ovoj priči i šta sam uradio da ne bude tako. I dalje mnogo vjerujem u ove momke i njihov kvalitet, nekada se desi opuštanje koje ne može niko da objasni. Važno je da je ekipa svjesna situacije u kojoj se nalazimo i da kao Vojvodina ne smijemo da dopustimo tako nešto kod kuće. Ali kada se to već desilo, onda to moramo da popravimo i da pokažemo naš kredibilitet. Mi smo kod 0:2 imali neke šanse, da je Kokanović dao gol, siguran sam da ne bismo izgubili. Ne bih volio da opet ulazimo u neku dramu, da jurimo rezultat. Igrači znaju šta je naš cilj i jedna loša utakmica ne smije da poremeti naš fokus. Poslije toga imamo i Kup Srbije, poštujemo Trajal, ali igramo kod kuće i želimo do novog finala. Sada mislimo na Železničar, vidjećemo kako će ekipa da odreaguje i da na terenu pokaže da je Pazar bio samo jedan loš dan", zaključio je Tanjga.