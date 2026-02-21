"Događaju se neobjašnjive stvari, nemam pravu riječ": Tanjga ne zna što Vojvodina "nije došla" na utakmicu

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga ostao zbunjen jako lošim nastupom svog tima protiv Novog Pazara u porazu 0:3.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga rekao je da njegov tim "nije došao" na utakmicu protiv Novog Pazara, u kojoj je pretrpio jedan od najtežih poraza u njegovom mandatu - 0:3 na Karađorđu.

Dok su igrači Novog Pazara slavili zajedno sa trenerom Nenadom Lalatovićem i navijačima, Tanjga je govorio za TV Arena sport.

"Ne bi trebalo da bude ovo teško objasniti, jednostavno nismo bili na ovoj utakmici. Kao da smo bili na nekom drugom terenu. Radili smo sve suprotno od dogovorenog i od onoga što smo trenirali cijele nedjelje. Događaju se neobjašnjive stvari za koje u ovom trenutku ne mogu da nađem pravu riječ. Mogu da uradim samo jedno, da pohvalim ekipu Novog Pazara, došla je ovdje, igrala agresivno, na rezultat, imali su dosta sreće kod golova, mi ih nismo imali i nismo postigli gol. Nije ovo bio naš dan i sa tim moramo da se pomirimo", rekao je on.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je do današnjeg meča ostvarila šest pobjeda u posljednjih sedam mečeva, uz jedan remi. Čvrsto je "zakucana" na trećoj poziciji tabele Superlige bez obzira na poraz od sada četvrtoplasiranog Pazara.

"Zaboravljamo ovu utakmicu u kao i sve pobjede, nadajući se da će ovo biti normalna utakmica. Ne možemo da gledamo sve crno. Možda nam je to i bilo potrebno, mogu da kažem da smo se uspavali, ne znam zbog čega, nije izgledalo tako pred ovu utakmicu", dodao je Tanjga i nije se poslije toga pojavio na konferenciji za novinare.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!