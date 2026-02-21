logo
Skandiranje navijača Novog Pazara u Novom Sadu: "Ovo je Turska"

Skandiranje navijača Novog Pazara u Novom Sadu: "Ovo je Turska"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Navijači Novog Pazara koji su doputovali na gostovanje Vojvodini su sa tribina u Novom Sadu skandirali "Ovo je Turska".

navijaci novog pazara skandiraju ovo je turska u novom sadu Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Navijači Novog Pazar doputovali su u Novi Sad kako bi bodrili svoju ekipu u meču Superlige Srbije protiv Vojvodine. Oni se nalaze u posebnom dijelu stadiona "Karađorđe" i poslije vodećeg gola su sa tribina skandirali "Ovo je Turska".

Nekoliko minuta poslije prelepog gola Dritona Camaja za vođstvo Pazaraca, navijači su krenuli sa tim skandiranjem. U pitanju je grupa navijača koja se nalazi iza gola koji u prvom poluvremenu čuva golman domaćeg tima Dragan Rosić.

Posebnu pažnju na ovom meču privlači svaki potez Nenada Lalatovića, bivšeg trenera Voše, koji se prekrstio poslije vodećeg pogotka njegovog tima. Što se navijača domaćeg tima tiče, oni su istakli transparent "Novi Sad čeka novi stadion" i tako pokazali šta žele od čelnika kluba.

Pogledajte

00:21
Navijači Novog Pazara skandiraju "Ovo je Turska" u Novom Sadu
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:44
Driton Camaj gol za Novi Pazar protiv Vojvodine
Izvor: Arena Sport 10
Izvor: Arena Sport 10

(MONDO)

