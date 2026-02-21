logo
Lalatović očekivao vrijeđanje i zviždanje: Evo kako ga je Novi Sad dočekao

Lalatović očekivao vrijeđanje i zviždanje: Evo kako ga je Novi Sad dočekao

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Novog Pazara najavljivao je neprijateljski ambijent, koji se nije dogodio.

Kako su navijači Vojvodine dočekali Nenada Lalatovića Izvor: MN PRESS

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović nije dobio buran doček u Novom Sadu, kakav je očekivao. Uoči utakmice protiv Vojvodine mirno je došao do klupe i otpozdravio navijačima. Pogledajte.

Pogledajte

00:15
Doček Nenada Lalatovića u Novom Sadu
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Tokom burne najave utakmice, Lalatović je najavljivao drugačiju scenu na "Karađorđu".

"Dobio sam informaciju i da ću biti izviždan kada izađem. Da će navijači da me vrijeđaju i ponižavaju. Navijači Vojvodine treba da znaju šta sam ja radio za njih. Tri godine nisam uspio da dovedem nijednog igrača, a Tanjga od početka dobija pojačanja koja se plaćaju po pola miliona evra. Ja želim da zaštitim svoj klub, svoje igrače, Novi Pazar i sebe kao trenera", rekao je on između ostalog.

Nenad Lalatović preuzeo je Novi Pazar ove zime i dobio je veliki doček u tom klubu i gradu, sa kojim je na debiju u prošlom kolu pobijedio OFK Beograd. Poslije toga je podignuta tenzija uoči meča temperamentnog trenera i svog bivšeg kluba, sa kojim je osvojio Kup Srbije. Ipak, ta nervoza se očigledno nije prelila i na tribine, među navijače.

Čim je sudija Stefan Jeknić označio početak utakmice, Lalatović je ipak pao u drugi plan jer su njegovi igrači Driton Camaj i Stefan Stanisavljević uradili veliki posao i lijepim golovima donijeli prednost Pazaru 2:0 na pauzi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Vojvodina FK Novi Pazar Superliga Srbije Nenad Lalatović treneri

