logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mihajlović će uvijek biti na Marakani": Dejan Stanković otkrio ko zbog Siniše dolazi na derbi

"Mihajlović će uvijek biti na Marakani": Dejan Stanković otkrio ko zbog Siniše dolazi na derbi

Autor Dušan Ninković
0

Po riječima Dejana Stankovića, meč Crvene zvezde i Partizana gledaće sinovi Siniše Mihajlovića.

Dejan Stanković o Siniši Mihajloviću Izvor: MN PRESS, Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda i Partizan igraće 178. "vječiti" derbi na stadionu Rajko Mitić u nedjelju, samo dva dana nakon što bi Siniša Mihajlović proslavio rođendan. Legendarni fudbaler Crvene zvezde bio je veliki prijatelj Dejana Stankovića, koji je uz njega "odrastao" nakon selidbre iz Beograda u Rim.

Naravno, pred meč protiv najvećeg rivala, Dejan Stanković je govorio i o Siniši Mihajloviću koji je jedna od najuticajnijih ličnosti u njegovom životu. 

"Sve ono što radim, čime se bavim, kako se bavim... Gledam da se uvijek sjećam Siniše.On je uvijek tu, teško je prepričati, ali znam šta čuvam u sebi. On će uvijek biti prisutan na Marakani", rekao je Dejan Stanković u najavi još jednog meča protiv Partizana.

Trener Crvene zvezde otkrio je da će utakmicu u okviru 24. kola Superlige gledati Dušan i Nikolas, nasljednici nekadašnjeg fudbalera Zvezde, Lacija, Intera i brojnih drugih klubova.

"Biće tu Dušan i Nikolas, zapravo su već doputovali. Prezime Mihajlović će uvijek okruživati Marakanu i biti unutar nje", rekao je Stanković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Superliga Srbije Dejan Stanković Siniša Mihajlović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC