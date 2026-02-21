"Mihajlović će uvijek biti na Marakani": Dejan Stanković otkrio ko zbog Siniše dolazi na derbi

Po riječima Dejana Stankovića, meč Crvene zvezde i Partizana gledaće sinovi Siniše Mihajlovića.

Izvor: MN PRESS, Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda i Partizan igraće 178. "vječiti" derbi na stadionu Rajko Mitić u nedjelju, samo dva dana nakon što bi Siniša Mihajlović proslavio rođendan. Legendarni fudbaler Crvene zvezde bio je veliki prijatelj Dejana Stankovića, koji je uz njega "odrastao" nakon selidbre iz Beograda u Rim.

Naravno, pred meč protiv najvećeg rivala, Dejan Stanković je govorio i o Siniši Mihajloviću koji je jedna od najuticajnijih ličnosti u njegovom životu.

"Sve ono što radim, čime se bavim, kako se bavim... Gledam da se uvijek sjećam Siniše.On je uvijek tu, teško je prepričati, ali znam šta čuvam u sebi. On će uvijek biti prisutan na Marakani", rekao je Dejan Stanković u najavi još jednog meča protiv Partizana.

Trener Crvene zvezde otkrio je da će utakmicu u okviru 24. kola Superlige gledati Dušan i Nikolas, nasljednici nekadašnjeg fudbalera Zvezde, Lacija, Intera i brojnih drugih klubova.

"Biće tu Dušan i Nikolas, zapravo su već doputovali. Prezime Mihajlović će uvijek okruživati Marakanu i biti unutar nje", rekao je Stanković.

