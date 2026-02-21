Pogledajte šta su igrači Partizana obukli pred derbi: Imali su jasnu poruku za navijače

Interesantna odluka fudbalera Partizana Vukotića i Dragojevića da se pojave u navijačkim duksevima, čime su pozvali i svoje navijače na "vječiti" derbi.

Izvor: Youtube/FK Partizan/printscreen

Uoči 178. "vječitog" derbija između Crvene zvezde i Partizana na stadionu "Rajko Mitić" (nedjelja, 17.00) trener Nenad Stojaković poveo je na konferenciju za medije i dvojicu igrača od kojih će mnogo toga zavisiti. U pitanju su kapiten Vanja Dragojević i jedan od najboljih igrača crno-bijelih ove sezone - ofanzivni vezista Milan Vukotić - koji su se odlučili da se obrate u zanimljivoj modnoj kombinaciji.

Njih dvojica su obukli dukseve navijačke grupe "Grobari" i na taj način željeli su da pošalju posebnu poruku navijačima crno-bijelih koji će u nedjelju doći na derbi.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

"Mislim da je bolje da odgovori Vanja Dragojević, on je bio na tribini", nasmijao se Milan Vukotić kada je dobio ovo pitanje, na šta je Nenad Stojaković već konstatovao da je ovo "asistencija" za saigrača, kakvoj se nada da će je vidjeti i na samom "vječitom" derbiju.

"Bio je plan za drugu odjevnu kombinaciju, ali smo izrazili želju da budemo u navijačkim obilježjima. Znači nam podrška navijača i željeli smo da ih pozovimo", rekao je Vanja Dragojević.