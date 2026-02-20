Vanja Dragojević otkrio kako se priprema za derbi: "Svaki dan pričam sa njima dvojicom, ugledam se na njih"

Vanja Dragojević se oglasio pred "vječiti derbi" i pozvao navijače da u što većem broju podrže tim Partizana na "Marakani".

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Partizan je na drugom mjestu na tabeli Superlige pred 178. "vječiti derbi", a zamjenik kapitena Vanja Dragojević pričao je pred ovaj meč. U prethodnom derbiju je dao gol, a sada je najavio da će i ovaj duel Partizana i Crvene zvezde biti neizvjestan.

"Derbi je sjajna utakmica u kojoj nema favorita, to se vidjelo i po prošla dva derbija koja su bila egal. Mi se pripremamo za svaku utakmicu kao da je finale i daćemo sve od sebe da obradujemo navijače i da opravdamo ono na čemu smo radili u prethodnom periodu", rekao je on.

Ovaj derbi na programu je u nedjelju od 17 časova na "Marakani", a sada je Dragojević mogao da dobije savjete od mnogo iskusnijih saigrača Saše Zdjelara i Stefana Mitrovića.

"Iskustvo koje su oni donijeli sa sobom je nama izuzetno dragocjeno. Svaki dan pričam i sa Saletom i sa Mitrom, oni nas vode na terenu i ukazuju nam na stvari koje treba da unaprijedimo. Ugledam se na njih i slušam njihove savjete koji su odlični", dodao je on.

Na kraju je pozvao navijače da dođu na stadion najvećeg rivala u što većem broju i da podrže crno-bijele fudbalere. "Pozivam ih da dođu u što većem broju. Nama je to veliki vjetar u leđa. Neka oderu glasne žice, mi ćemo izginuti za grb, pa kako Bog odredi", završio je Dragojević.