Vanja Dragojević otkrio kako se priprema za derbi: "Svaki dan pričam sa njima dvojicom, ugledam se na njih"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vanja Dragojević se oglasio pred "vječiti derbi" i pozvao navijače da u što većem broju podrže tim Partizana na "Marakani".

Vanja Dragojević najavio vječiti derbi Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Partizan je na drugom mjestu na tabeli Superlige pred 178. "vječiti derbi", a zamjenik kapitena Vanja Dragojević pričao je pred ovaj meč. U prethodnom derbiju je dao gol, a sada je najavio da će i ovaj duel Partizana i Crvene zvezde biti neizvjestan.

"Derbi je sjajna utakmica u kojoj nema favorita, to se vidjelo i po prošla dva derbija koja su bila egal. Mi se pripremamo za svaku utakmicu kao da je finale i daćemo sve od sebe da obradujemo navijače i da opravdamo ono na čemu smo radili u prethodnom periodu", rekao je on. 

Ovaj derbi na programu je u nedjelju od 17 časova na "Marakani", a sada je Dragojević mogao da dobije savjete od mnogo iskusnijih saigrača Saše Zdjelara i Stefana Mitrovića. 

"Iskustvo koje su oni donijeli sa sobom je nama izuzetno dragocjeno. Svaki dan pričam i sa Saletom i sa Mitrom, oni nas vode na terenu i ukazuju nam na stvari koje treba da unaprijedimo. Ugledam se na njih i slušam njihove savjete koji su odlični", dodao je on.

Na kraju je pozvao navijače da dođu na stadion najvećeg rivala u što većem broju i da podrže crno-bijele fudbalere. "Pozivam ih da dođu u što većem broju. Nama je to veliki vjetar u leđa. Neka oderu glasne žice, mi ćemo izginuti za grb, pa kako Bog odredi", završio je Dragojević. 

Tagovi

FK Partizan FK Crvena zvezda vječiti derbi Superliga Srbije Vanja Dragojević

